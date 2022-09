Kada dijete treba da ide na spavanje kako bi ujutru bilo odmorno

Škola je počela, pa je dobro da se cijela porodica vrati ustaljenim rutinama, a među kojima se svakako nalaze i one koje se tiču odlaska na spavanje.

Tokom raspusta većina roditelja dopušta djeci da kasnije odlaze na spavanje i duže spavaju, ali kako su obaveze ponovo krenule, važno je da se vratimo ustaljenim rutinama i budemo odmorni.

Prema preporukama stručnjaka djeca bi trebalo da odu u krevet do određenog vremena, a sve zavisi od toga kada bi trebalo da se probude.

Tako se smatra da djeca od pet godina treba da idu krevet od 18.45 do 20.15 u zavisnosti od vremena buđenja, a djeca u uzrastu od 11 i 12 godina trebalo bi da planiraju odlazak na sapvanje između 20.15 do 21.45. Ako recimo vaš petogodišnjak ustaje u 6.30 ujutro, dobro je da bude spreman za spavanje oko 19.15, piše The Sun.

Dužina spavanja prema uzrastu:

Novorođenčad (do tri mjeseca): 14 do 17 sati

Bebe (od četiri do 11 mjeseci): 12 do 15 sati

Mala djeca (do 2 godine): 11 do 14 sati

Predškolci (od tri do pet): 10 do 13 sati

Školski uzrast (od šest do 13 godina): 9 do 11 sati

Tinejdžeri (14 do 17): 8 do 10 sati

(NovostiMagazin)