Kada je najbolje popiti prvu jutarnju kafu?

Strastvenim ljubiteljima kafe nemoguće izgleda da dan započnu bez kafe. Međutim, stručnjaci tvrde, da je mnogo bolje prvu kafu popiti, kasnije u toku dana.

Kafa vas odmah nakon buđenja može učiniti nervoznim. Ukoliko prvu kafu popijete rano ujutro, prvih par sati nakon buđenja bićete veoma aktivni, ali često se desi da na polovini dana postajete umorni i iscrpljeni. Nakon buđenja, organizam sam po sebi proizvodi veću količinu kortizola, hormona stresa, koji nas razbuđuje. Ako tome dodate kofein, koji čini isto, sami ćete povećati količinu hormona stresa u krvi i izazvati kod sebe osjećaj tenzije.

Kad se nakon nekoliko sati velika količina koritzola istroši, nastupa osjećaj umora. Zato je najbolje da prvu jutarnju kafu popijete nekoliko sati nakon buđenja. Idealno vrijeme za ispijanje prve kafe, zapravo je 3 do 4 sata nakon buđenja, tvrde stručnjaci. Ipak, ne slažu se svi sa tom teorijom. Neki nutricionisti smatraju da je od vremena ispijanja kafe važnija njena količina, a svi se slažu da kafu ne treba piti kasno. Po jednoj studiji, kafa može poremetiti vaš san i do šest sati nakon ispijanja, iako je vrhunac njene učinkovitosti oko pola sata do sat nakon konzumacije.