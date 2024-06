Kada očekivati prve riječi kod bebe, a kada posjetiti logopeda

Mama, tata, baka ili deda... najčešće su prve riječi koje će beba izgovoriti. Koja će od njih biti prva te kada će je beba napokon izgovoriti, često se pitaju roditelji, koji jedva čekaju da njihovo najmlađe počne pričati.

Prva brbljanja nisu riječi

Bebe najčešće u uzrastu od šest mjeseci počnu izgovarati prve slogove koji su najčešće baba i mama, ali kako logopedi ističu, to ne treba miješati sa pravim riječima, koje dolaze najčešće između 10. i 12. mjeseca.

Prve rečenice nastaju oko druge godine i to su najčešće jednostavne, kratke rečenice od dvije riječi.

Riječ logopeda...

Kako je za "Nezavisne novine" istakla Ivana Kostić, diplomirani defektolog logoped, prve riječi se očekuju oko prvog rođendana.

"Ta prva reč je ime nekoga sa kim dete najviše provodi vremena, bilo da je to mama, tata, baka ili deda. To ne bi trebalo da se brka sa brbljanjem koje počinje oko šestog mjeseca, kada bebe izgovaraju istovetne slogove, koji su najčešće baba, mama", rekla je Kostićeva.

Istakla je da je bitno da dijete, kada izgovori prvu riječ, onda i pogleda u tu osobu, to jeste pokaže da razumije šta je reklo.

Neverbalna komunikacija prethodi govoru

Kako je Kostićeva istakla, prije prvih riječi odvija se važna neverbalna komunikacija.

"To su važni koraci koji dovode do prve reči, to je ta neverbalna komunikacija, to su gestovi koje beba pravi, a čini uvod u prvu reč", kazala je Kostićeva.

Dodala je da nakon prvih riječi uglavnom ide oponašanje oglašavanja životinja i zvukova koje beba čuje.

"Mi tu fazu zovemo onomatopeja, bio to zvuk auta ili neke životinje. Nakon toga vrlo intenzivno ide jezički razvoj", rekla je Kostićeva.

Istakla je da je razumijevanje prije prve izgovorene riječi veliko.

"Dete i prije nego što počne da izgovara reči, ima veliko razumevanje, te kada pitate gde je mama ili tata, ono će pokazati. Razumevanje uvek ide ispred govora", kazala je Kostićeva.

Prve rečenice

Kako je navela Kostićeva, prve kratke rečenice dijete počne izgovarati sa dvije godine.

"Moguće je da dete prve rečenice sklopi već sa 18 meseci, ali su dvije godine norma", rekla je Kostićeva.

Naglasila je da, ako dijete sa dvije godine nije izgovorilo prvu rečenicu, poželjno ga je odvesti kod logopeda.

"To je već vreme za logopedsku intervenciju, možda i nije za intervenciju, ali mi volimo da ispratimo dete da procenimo koliki rečnik ima. U tom uzrastu dete bi trebalo da ima minimalno rečenik od 50 reči, a maksimalno od oko 200 do 300", kazala je Kostićeva.

Istakla je da od djece ne treba očekivati rečenice koje su duge i nužno razumljive, već to uglavnom budu kratke rečenice od oko dvije uvezane riječi.

"'Daj vode' ili 'daj vo', na primer, mi smatramo rečenicom, jer su to dve reči spojene i prenose komunikativnu poruku", zaključila je Kostićeva.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.