Kafa ima najveći laksativni efekat

Stvarno ne postoji ništa bolje od vaše prve jutarnje kafe! Svjež miris i rezak ukus čine se kao formula instant buđenja, a šolja vaše kafe kao da vam već na početku jutra obećava kakav vas dan očekuje.

Uz to, ona pokreće vaš metabolizam brže nego bilo koji drugi topli napitak. Šta je to u kafi što će probuditi vaša crijeva podjednako efikasno kao i vaš um? Kofein je “glavni osumnjičeni” za to što kafa stimuliše naš digestivni sistem, ali istraživači još uvijek nisu utvrdili zašto je to tako. Jedino što je sigurno je da kafa utiče na proces varenja hrane i izbacivanja štetnih materija iz našeg tijela.

Rješenje za smanjeni uticaj kafe na našu probavu jeste da je konzumirate u što manjoj mjeri, jer što manje kofeina unesete, to je laksativni efekat manji. Ukoliko pak ne možete bez kafe, izaberite kafe koje se duže peku, poput espressa, u kome ima manje kofeina. Probavni efekat kafe, nije štetan i ubrzava metabolizam, ali nekim ljudima jednostavno ne prija. Ako ste jedni od njih, pokušajte da svedete kafu na minimum, ako želite da izbjegnete njen laksativni efekat.