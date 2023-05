Kako da istopite salo na stomaku, a da ne idete na dijetu

Kako se riješiti masti u predjelu stomaka i konačno ove godine uživati u krop topovima i uskim haljinama? Nauka ima odgovor.

Najbolji način da se rešite masnoća u predelu stomaka jeste da se hranite zdravo i vežbate – do sada je to postalo jasno.

Rigorozne dijete i gladovanje mogu da dovedu do niza zdravstvenih problema, a uz to često se nakon ovakvih režima vratimo uobičajenom načinu ishrane i vrlo brzo vratimo izgubljene kilograme.

Međutim, šta jesti tako da uvek budemo siti, a da se masti sagorjevaju?

Salo na stomaku

Kako objašnjava medicinska platforma Healthline, postoje dvije glavne vrste masti u predjelu stomaka:

potkožne masti – tip koji se nalazi odmah ispod kože i skladišti se po celom telu, uključujući i srednji deo i visceralne masti – vrsta koja se nalazi dublje u telu i okružuje organe, a povezuje se s mnogim oboljenjima, uključujući bolesti srca i dijabetes tipa 2.

Zbog toga je veoma važno izgubiti visceralnu masnoću, i to na zdrav način i bez izlaganja tijela stresu koji podrazumijeva gladovanje.

"Smanjenje abdominalne masti je među glavnim ciljevima prilikom mršavljenja, za većinu ljudi. Postoji više načina da se salo na stomaku smanji, a to podrazumijeva i konzumiranje zdrave hrane", rekla je nedavno nutricionistkinja Natali Komova za britanski Ekspres.

Kako smršati u predelu stomaka i struka?

Postoji više sitnica koje možete da promenite u ishrani da biste pospešiti topljenje ovih masnoća, a Healthline navodi sledeće kao naučno dokazane metode.

Ograničite unos šećera

Ishrana s visokim udjelom šećera dovodi do viška masnoće na stomaku, a studije dokazuju da dodatni šećer ima jedinstvene štetne efekte na metaboličko zdravlje.

Kako je pokazalo istraživanje kineskih stručnjaka s Univerziteta u Nankingu, čiji su nalazi objavljeni 2017. godine u magazinu Nutrients, višak šećera, uglavnom zbog velike količine fruktoze, može dovesti do nakupljanja masti oko stomaka i jetre.

Jedite više proteina

Istraživanja pokazuju da žudnju za hranom možete smanjiti čak za 60 procenata, ubrzati metabolizam za 80-100 kalorija dnevno i pojesti do 441 kaloriju manje tokom dana ukoliko konzumirate više proteina, navodi Healthline.

Ako je vaš cilj mršavljenje, dodavanje proteina može biti jedna od najefikasnijih izmjena u ishrani, a uz to što će vam oni pomoći da se rješite viška kilograma, mogli bi da spriječe da se ponovo ugojite, zaključak je studije objavljene 2015. u medicinskom časopisu The American Journal of Clinical Nutrition.

Jedite manje ugljenih hidrata

Dijete poput keto ishrane mogu biti vrlo djelotvorne ako želite da se riješite masti, ali i one nose određene rizike, pa je veoma važno konsultovati se s ljekarom prije nego što počnete tako da se hranite.

Kako je pokazala studija američkih stručnjaka objavljena 2012. u magazinu Obesity, unos ugljenih hidrata snižen na 50 grama dnevno dovodi tijelo u stanje ketoze, zbog čega ono počne da sagorjeva masti kao glavno gorivo, ali ovo je dramatično manja količina od uobičajene ishrane i definitivno nije za svaki organizam.

Prema pisanju Healthlinea, više od 20 nasumičnih kontrolisanih studija pokazalo je da dijete s vrlo malo ugljenih hidrata mogu da dovedu do 2–3 puta većeg gubitka kilograma nego dijete s malo masti.

U svakom slučaju, čak i ako niste na strogoj dijeti, dobra je ideja smanjiti količinu ugljenih hidrata u svakodnevnoj ishrani.

Jedite više vlakana

Stručnjaci ističu da je povećan unos biljnih vlakana koristan kod niza stanja i zdravstvenih problema, pa i ako želite da se riješite viška kilograma. Vlakna su dokazano efikasna protiv visceralnih masti, nutricionistkinja Natali Komova nedavno je objasnila za Ekspres kako ona deluju.

"Vlakna djeluju tako što odlažu apsorpciju hranljivih materija i masti i varenje hrane. Ona pojačavaju osećaj sitosti, što dalje vodi do niskog apetita i manje želje za hranom", ističe Komova. "Vlakna regulišu vaš unos kalorija, smanjujući višak masti na stomaku."

Ona, inače, potiču iz biljaka i predstavljaju vrstu ugljenih hidrata, ali, za razliku od ostalih iz ove grupe, ne mogu da se razlože na prostije sastojke. Različite namirnice obično sadrže i rastvorljiva i nerastvorljiva vlakna, ali obično jednu vrstu imaju u znatnijoj količini.

Rastvorljiva vlakna mogu da apsorbuju vodu, zahvaljujući čemu se stvara masa u obliku gela, što nije slučaj s nerastvorljivima.

Vježbajte redovno

Obično najmanje popularan savjet za mršavljenje jedan je od najdjelotvornijih – vježbanje je jedna od najboljih stvari koje možete da uradite za svoj organizam da biste živjeli dugo, zdravo i kvalitetno.

Topljenje abdominalne masti je samo jedna od brojnih zdravstvenih prednosti redovnog treninga, ali važno je znati da ne treba da radite samo vježbe za stomak ako je vaš cilj sagorjevanje masnoća baš u tom dijelu tijela.

Kako je pokazalo istraživanje stručnjaka Univerziteta u Južnom Ilinoisu objavljeno 2011. godine u listu The Journal of Strength & Conditioning Research, gubljenje masti samo na jednom mjestu nije moguće. U okviru ove studije, naučnici su pratili učesnike koji su šest nedjelja radili vježbe koje ciljaju samo trbušne mišiće i to nije imalo mjerljiv uticaj na obim struka ili količinu masti u predjelu stomaka.

Ipak, trening s tegovima i kardio mogu biti efikasni za smanjenje masnoće u cijelom tijelu, kao i aerobne vježbe, za koje je utvrđeno da pomažu kod smanjenja visceralne masti.