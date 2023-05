Kako da napravite melem od bosiljka

Melem od bosiljka svaka kuća treba da ima.

Predlažemo vam tri recepta, koje možete da koristite za ogrebotine, u slučaju ujeda insekta, glavobolje, grčeva, bolova u zglobovima i mišićima...

Za šta je sve dobar melem od bosiljka

Ljekovitost bosiljka poznata je od davnina, prije svega zbog svog antiinflamatornog svojstva. Zato smo vam pripremili tri korisna recepta za pravljenje melema s bosiljkom:

Melem za prvu pomoć – za manje ogrebotine i ujede insekata.

Melem protiv glavobolje – za ublažavanje bolova s efektom hlađenja.

Univerzalni melem protiv bolova – za ublažavanje bolova u zglobovima i mišićima

Kako da napravite ulje za melem od bosiljka

Biće vam potrebno vam je ulje od bosiljka. Svježe listove bosiljka položite na papirne ili platnene ubruse i ostavite da se suše nekoliko dana.

Vatrostalnu posudu dopola napunite suvim listovima bosiljka. Sipajte skoro do vrha maslinovim ili suncokrenotim uljem. Spustite posudu šerpu s vodom i na laganoj vatri kuvajte na pari oko dva do tri sata. Sklonite s šporeta, procijedite i ostavite da se ohladi. Ovo ulje čuvajte na hladnom i tamnom mjestu do godinu dana.

Recepti

1. Melem za prvu pomoć

Namijenjen je za smirivanje itritirane kože nastale od ujeda insekata, neke upale, ogrebotine i sl. Ukoliko u receptu izostavite eterična ulja, možete da koristite i kao balzam za usne.

Sastojci:

½ šolje ulja od bosiljka

1 kašika pčelinjeg voska

3 kapi esencijalnog ulja lavande ili čajevca (koriste se razblažena s baznim uljem)

Priprema:

Sipajte u vatrostalnu posudu ulje od bosiljka i komadiće pčelinjeg voska. Posudu stavite u šerpu s vodom i kuvajte na pari, na laganoj vatri sve dok se vosak ne rastopi.

Posudu sklonite sa šporeta i u smjesu dodajte esencijalno ulje.

Toplu smjesu izlijte u male teglice i ostavite da se melem dobro ohladi prije nego što teglicu zatvorite poklopcem.

Napomena: Koristite esencijalna ulja razblažena s baznim uljem (kokosovo, jojobino, bademovo). Na primjer, na jednu kap eteričnog ulja idu tri kapi baznog ulja.

2. Melem protiv glavobolje

Ovaj melem stvara efekat hlađenja. Utrljajte ga na čelo, slepoočnice, vilicu, vrat i iza ušiju. Pazite da ga ne nanosite blizu očiju.

Sastojci:

½ šolje ulja od bosiljka

1 kašika pčelinjeg voska

Esencijalna ulja: 50 kapi eukaliptusa, 20 kapi nane, 3 kapi belog kamfora ili lavande (koriste se razblažena s baznim uljem)

Priprema: Slijedite uputstva za pripremu 1. melema, kao i napomenu za razblaživanje esencijalnih ulja.

3. Melem protiv bolova

Namijenjen je za bolove u zglobovima, mišićima, grčeve u nogama i drugim bolovima.

Sastojci:

½ šolje ulja od bosiljka

1 kašika pčelinjeg voska

Esencijalna ulja:

55 kapi nane,

9 kapi čempresa,

8 kapi ruzmarina (razblažena s baznim uljem)

Priprema: Slijedite uputstva za pripremu 1. melema, kao i napomenu za razblaživanje esencijalnih ulja.