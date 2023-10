Kako da pobijedite hroničan umor?

Bez obzira da li ustajete zbog djece tokom noći pa pokušavate da se naspavate, ili jednostavno patite od hroničnog umora zbog previše posla i užurbanog načina života, tokom dana može izgledati nemoguće da zadržite podignute kapke bez nekoliko šoljica kafe koje će vas održati budnima. Međutim, postoje i zdravije alternative.

Dr Metju Kalkasola, ljekar opšte prakse iznio je istraživanja koja sugerišu da zdrava odrasla osoba ne treba da konzumira više od 400 mg kofeina u jednom danu - prenosi The Sun.

"Ovo je ekvivalentno otprilike četiri do pet šoljica kafe dnevno, imajući na umu da nivoi kofeina variraju u zavisnosti od pića koje izaberete", rekao je. On dodaje da prekomjerna konzumacija kofeina, bilo da je podijeljena u više porcija tokom dana ili se konzumira u jednoj velikoj dozi (uobičajeno u određenim energetskim pićima), može dovesti do "neželjenih“ efekata.

"Ovo može uključivati osjećaj anksioznosti, nemira, nepravilnih otkucaje srca ili poteškoće sa spavanjem. Dugoročni efekti povećane svakodnevne konzumacije kafe mogu uključivati hroničnu nesanicu, depresiju, stomačne probleme i visok krvni pritisak koji je preteča srčanih bolesti", kaže dr Kalkasola.

Okrenite se čaju

Čaj je odlična zamjena za kafu jer većina njih sadrži polovinu količine kofeina od kafe.

"Daleko je manja vjerovatnoća da ćete patiti od anksioznosti ili problema sa srcem samo ako pijete čaj. Ukoliko se odlučite za ovaj napitak, doktori preporučuju chai ili kombuču".

"Chai ima bazu crnog čaja sa aromama začina kao što je đumbir, koji pomaže u varenju i cimet, koji je prirodni detoksikant. Kombuča je fermentisani napitak na bazi čaja i prepun je probiotika pogodnih za crijeva", savetuje dr Kalkasola.

Uzimajte vitamin C

Topla voda sa limunom i medom je odličan izbor.

"Limun je izvor vitamina C koji ima mnoga korisna svojstva: smanjuje umor, pomaže normalnim funkcijama imunog sistema i doprinosi zaštiti ćelija od oksidativnog stresa", kaže dr Kalkasola.

Doručkujte ovsenu kašu

Umjesto toga, odlučite se za složene ugljene hidrate ujutru, za koje dr Kalkasola kaže da su odličan izvor energije jer im je potrebno duže da se svare, što omogućava spor i stalan tok energije tokom dana.

"Primjer složenih ugljenih hidrata je ovsena kaša koja je puna vlakana i hranljivih materija, a jedna porcija ujutru će vas držati sitim do narednog obroka.

Pratite pravilo 20-20-20

Vaše oči se mogu lako zamoriti ako im ne date malo predaha od ekrana.

"Ako radite pred ekranom ceo dan, od vitalnog je značaja da pravite redovne pauze. Isprobajte pravilo 20-20-20. Uzmite pauzu od 20 sekundi da biste gledali u nešto što je udaljeno 20 stopa, svakih 20 minuta, ili alternativno, na svaka dva sata provedena pred ekranom, napravite pauzu od 15 minuta da odmorite oči", kaže dr Kalkasola.

Ustanite i prošetajte

Odlazak u kratku šetnju na svjež vazduh je veoma efikasan način da se izvučete iz podnevnog pada energije na poslu.

"Kada osjetite da vam oči postaju teške, od vitalnog je značaja da slušate šta vaše tijelo pokušava da vam kaže. Odvojite malo vremena da se udaljite od onoga što radite da biste osvježili svoj um i oči. Čak i kratka šetnja može poslužiti kao fantastičan metod za povećanje nivoa energije. Fizička aktivnost šalje signal vašim ćelijama, podstičući vaše tijelo da pojača proizvodnju energije. Štaviše, stimuliše oslobađanje endorfina, hormona sreće, koji može doprinijeti povećanom osjećaju budnosti ", ističe dr Kalkasola.

Proverite nivoe vitamina

Ako se osjećate kao da ste stalno umorni šta god da radite, možda bi trebalo da provjerite nivoe B12 i vitamina D.

"Oni koji slijede vegansku ili vegetarijansku ishranu imaju veću vjerovatnoću da razviju nedostatak vitamina B12 jer većina našeg unosa B12 potiče od proizvoda na bazi mesa kao što su piletina i govedina" , kaže doktor.

Uzimajte magnezijum

Pokušajte sa uzimanjem magnezijuma uveče.

"Magnezijum ne samo da doprinosi smanjenju umora već i ravnoteži elektrolita i sintezi proteina što pomaže vašem mozgu i tijelu da se opuste" , objašnjava dr Kalkasola.

