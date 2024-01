Kako da sačuvate zdravlje tokom hladnih dana?

Tokom hladnih zimskih dana, kada su temperature ispod nule, teško je sačuvati zdravlje i imunitet, jer je to period kada najčešće napadaju virusi i razne infekcije.

S obzirom na to da se tokom zime ljudi uglavnom manje kreću, potrebno je dodatno voditi računa o zdravlju, a u nastavku vam donosimo nekoliko savjeta kako da to i postignete.

O čemu treba voditi računa zimi?

Tokom zimskih mjeseci jede se jača hrana, ljudi se uglavnom manje kreću, pa je tijelo u tom periodu usporeno, koža je blijeda i suva, pa je lako postati meta za infekcije.

Za početak, dobra hrana i redovna aktivnost, odnosno vježbanje, igraju veliku ulogu u borbi protiv bolesti, a evo još nekoliko savjeta kako da sačuvate zdravlje.

Pijte vodu i čajeve

S dolaskom hladnijih dana obroci postaju "teži", a tečnost olakšava posao digestivnom sistemu, pomažući mu da lakše svari hranu. Stručnjaci preporučuju da se svakog dana pije od 1,5 do dva litra vode, bez obzira na to koje je doba godine.

Ako ste se tokom ljeta hranili laganije, zimi ćete vjerovatno preći na nešto težu hranu, što je i normalno, jer kad stignu hladni dani, više nam prijaju vruća jela koja gotovo po pravilu imaju više kalorija, a to znači da su organi za varenje opterećeniji. Kako bi im posao bio bar malo olakšan, treba piti čajeve koji pospješuju varenje, a to su čaj od nane, komorača, kamilica i sl.

Smanjiti unos šećera

Ponekad ovo nije lako sprovesti u djelo, jer tijelo traži šećer, a posebno u stresnim situacijama. Nažalost, svi smo svjesni koje su njegove negativne strane: prekomjerna težina, visok krvni pritisak, dijabetes...

Naravno, teško je trajno maknuti šećer s jelovnika, međutim, možete bar pokušati popiti čaj ili kafu bez šećera nekoliko dana ili čak sedmica, ne grickati slatkiše i sl.

Takođe, ako izbacite brzu hranu, automatski smanjujete potrošnju šećera, jer se on nalazi u većini hrane, kao što su gotovi prelivi, umaci i sl.

Redovni doručak i ručak

Izostavljanjem doručka metabolizam smanjuje brzinu, što je i logično, jer mu tako uskraćujemo energiju kad mu je najpotrebnija. Bez obzira na to da li ujutro imamo apetita ili ne, potrebno je doručkovati dva do tri sata nakon ustajanja. Proizvodi od cijelih žitarica, poput zobenih pahuljica ili integralnog hljeba, najbolji su izbor za doručak, jer oni pružaju tijelu dugotrajnu energiju.

Osim toga, odvojite vrijeme i za ručak, te žvaćite i slušajte svoje tijelo koje će dati signal kada budete siti. Uz to, zdjelica salate ili nešto povrća se preporučuje uz svaki ručak.

Krećite se i vježbajte na vazduhu

Preporuka je da izađite na svjež vazduh bar 15 do 20 minuta svaki dan. Iako temperature padaju, to ne znači da treba da odustanete od provođenja vremena napolju, pogotovo kada je riječ o fizičkoj aktivnosti. Vježbajte na svježem vazduhu, jer će hladnoća pomoći da ojačate imunološki sistem. No, to ne moraju biti nikakve zahtjevne vežbe, dovoljno je da uživate u šetnji ili laganom trčanju.

Ako imate priliku, uključite 30 do 45 minuta treninga izdržljivosti dva puta sedmično i tri laka treninga mišića po 15 do 20 minuta u svoj svakodnevni život.

Oblačite se slojevito

Slojevito oblačenje zimi pomaže vam da sačuvate temperaturu tijela te sprečava pretjerano znojenje.

Iako vam se možda čini da to neće dobro izgledati uz vašu modnu kombinaciju, ono što je sigurno jeste da će vam na ovaj način biti toplije, a uvijek možete da oduzmete ili dodate jedan sloj po potrebi.

Uzimajte vitamin C

Ovo je zaista važno, jer vitamin C jača imunološki sistem, koji je najbolja odbrana od virusa, naročito kada govorimo o gripu i prehladi koji su uobičajeni za ovo doba godine. Kako biste unijeli dovoljno vitamina C u organizam, jedite što više voća i povrća, a naročito citruse i paprike.

Voće i povrće spadaju među najzdravije namirnice, a pomoći će vam da ojačate imunitet kako biste se lakše izborili sa potencijalnim infekcijama. Ako ste u mogućnosti, kupujte voće i povrće organskog porijekla, s obzirom na to da je ono mnogo zdravije.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.