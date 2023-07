Kako da sami izvadite iglice morskog ježa

Prelijepo more ima dosta "stvorenja" na koje možemo naletjeti, posebno ako pričamo o plićaku.

Poseban strah imaju roditelji koji na ljetovanje odu sa najmlađima.

Neki od tih stanovnika su i morski ježevi koji vam mogu očas posla pokvariti odmor kada nagazite na njih. Obično se nalaze na stijenama i kamenjem na obali, okruglog su oblika, a tijelo im je prekriveno iglicama.

Problem nastaje kada na njih nagazimo i ubod nije nimalo ugodan - bolan je, koža pocrveni i može nastati otok. Najčešće se ljudi ubodu na stopala, ali može se raditi i o nogama ili dlanovima.

Ako ne znate, nemojte sami vaditi iglice jer mogu pući i u nozi mogu ostati mali dijelovi koji se jako teško vade.

Iglice u 90 odsto slučajeva same izađu iz kože posle dva do tri dana, ali bolje je izvaditi ih što prije kako ne bi došlo do upalne reakcije, piše "net.hr".

Kako sami da izvadite iglice?

U lavor pomiješajte vodu i zagrijano sirće, pa potopite noge.

Sirće će omekšati kožu, otvoriti pore i učiniti da iglice izađu iz kože.

Pri vađenju iglica obavezno imajte sredstva za prvu pomoć: sterilnu pincetu, iglu, mast i alkohol. Pokušajte iglom isterati bodlje, a zatim je pincetom lagano izvadite.

Ukoliko ste u prilici, najsigurnije je ipak da odete u prvu zdravstvenu ambulantu i potražite pomoć stručnog lica.