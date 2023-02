Kako da se oslobodite opsesivnih misli prije spavanja

Da li ne možete da zaspite jer pretjerano razmišljate? Opsesivne misli pred spavanje mogu uzrokovati nesanicu, i poremetiti rutinu sna. Ove nametljive misli, mogu biti znak anksioznosti ili previiše nakupljenog stresa preko dana, koji se ispoljava baš pred spavanje kada sebe preispitujemo, razmišljamo o planovima i obavezama koje imamo sutra.

Kako da se oslobodite opsesivnih misli pred spavanje - evo nekoliko psiholoških savjeta:

1. Zapišite ove misli - Ako vam je um noću preplavljen mislima, onda bi zapisivanje svega što vas muči mogla biti odlična ideja da ih se riješite. Vođenje dnevnika, ne samo da može pomoći u borbi protiv pretjeranog razmišljanja noću, već može doprinijeti poboljšanju mentalnog zdravlja, kao i kvalitetu sna, savjetuju stručnjaci.

2. Odvojite vrijeme da se smirite i opustite prije spavanja - Steknite naviku da radite umirujući "ritual" sat vremena prije spavanja. Slušajte umirujuću muziku, čitajte knjigu, razmišljajte pozitivno, radite vježbe disanja, meditirajte. Budite istrajni, ne odustajte dok vam se nove navike ne ustale.

3. Sklonite telefon - Sat vremena prije spavanja, uklonite sve uređaje dalje od sebe. Ekrani vašeg pametnog telefona, tableta, laptopa ili bilo kog drugog uređaja emituju "plavo svetlo", koje može ozbiljno da utiče na kvalitet sna i koncentraciju, što rezultira opsesivnim mislima noću, i nesanicom.

4. Ne prisiljavajte se da spavate - Spavanje je prirodan proces i što više pokušavate da ga kontrolišete, to će vam biti gore. Ako se previše trudite da zaspite, to će dovesti do veće anksioznosti, i natjeraće vas da previše razmišljate prije spavanja, čineći vaš um aktivnim umjesto smirenim.

5. Prisilite se da ostanete budni - Kada počnete opsesivno da razmišljate o nečemu dok pokušavate da zaspite, umjesto da se forisarate da se uspavate, ustanite iz kreveta i pokušajte da ostanete budni. Kada pokušavate da ostanete budni, vaše frustracije i brige oko spavanja se smanjuju, čineći vas smirenijim i opuštenijim. Kada ustanete iz kreveta, neka vaša spavaća soba bude blago osvjetljena, zapišite svoje misli, uradite "ritual za opuštanje", dišite duboko, a zatim se vratite u krevet kada osetite da vam se ponovo spava.

