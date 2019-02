Kako da ubrzate metabolizam?

Jutro je najbolji dio dana kad treba brinuti o metabolizmu. Od brzine metabolizma zavisi koliko će se štetnih tvari i masnoća nakupljati u tijelu.

Brzina metabolizma zavisi od različitih faktora, poput genetike, težine ili životne dobi.

Kod većine ljudi metabolizam se usporava u četrdesetima, zbog čega tada i dolazi od debljanja.

No, iako je sve to van naše kontrole, moguće je uticati na brzinu metabolizma. A što je metabolizam brži, brže je i sagorijevanje kalorija.

Više proteina

Ne jedite prekasno – to je greška koju čini veliki broj ljudi. Sve je manje onih koji imaju vremena za doručak, ali ta nezdrava navika može biti i te kako štetna za metabolizam. Ako doručkujete čim se probudite, metabolizam će početi ranije raditi. Najboljie bi bilo imati doručak bogat proteinima, koji će vam dati energiju za uspješan početak dana.

Vježbanje ujutro sagorijeva više kalorija nego vježbanje u bilo kojem drugom dijelu dana. Možete pronaći vježbe i treninge koji vam ne oduzimaju mnogo vremena i koji mogu postati dio vaše jutarnje rutine.

Mnogo ljudi se nepotrebno plaši treninga snage. Ako želite smršaviti, trebate uključiti ovakvu vrstu treninga u rutinu i zaboravite samo na kardio treninge. Treninzi snage omogućavaju rast mišića i ubrzano sagorijevanje masti.

Češći obroci

Gradnja mišića veoma je važna, jer je metabolizam u stanju mirovanja brži kod ljudi s većim udjelom mišića. Ne zaboravite da je tijelu potrebna voda da bi sagorjelo kalorije, a čak i u stanju blage dehidracije metabolizam se usporava.

I češći obroci odličan su način ubrzavanja metabolizma pa je zato moguće da ljudi koji stalno nešto jedu budu mršaviji. Idealne grickalice su svježe voće, salate, žitarice… Ljuta hrana i začini sadrže sastojke koje mogu pogurati metabolizam. Jedna kašičica mljevene čili papričice može ga ubrzati.

Nemojte previše sjediti

Brojna istraživanja utvrdila su da dugotrajno sjedenje direktno utiče na metabolizam. Preporučuju se istezanje i lagana vježba svakih 30 minuta kako biste uspješno pokrenuli metabolizam.

Spavajte dovoljno

Manjak sna dovodi do manjka energije, a to znači da će tijelo tokom dana koristiti manje kalorija. Rješenje je dovoljno sna. To je ključno ne samo za tjelesnu težinu nego za zdravlje generalno.

Kontraefekt smanjenja kalorija

Ako smanjite unos kalorija, tijelo će reagovati tako što će usporiti metabolizam, gomlati svaku dostupnu kaloriju i čuvati je za rezervu. Smanjivanje kalorija jeste važno u procesu mršavljenja, ali ako je previše drastično, dobićete kontraefekt.

Nedostatak proteina

Proteini igraju važnu ulogu u postizanju i održavanju idealne težine. U odnosu na ugljene hidrate i masti, proteini imaju relativno visok “termički efekat hrane”, parametar koji mjeri porast metabolizma koji se javlja nakon varenja. Proteini će vas brzo zasititi – bićete siti uz minimalan unos kalorija.

