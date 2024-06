Kako da vam dijete ne bude alergično na kikiriki?

Davanje glatkog kikiriki putera bebama tokom ranog doba može da pruži doživotnu zaštitu od alergije na kikiriki, rezultati su novih istraživanja.

Tinejdžeri koji su konzumirali kikiriki puter do svoje pete godine života imali su 71 odsto manju vjerovatnoću da će razviti alergiju u poređenju sa onima koji su ovu namirnicu izbjegavali, prenosi BBC.

Naučni tim sa Kraljevskog koledža u Londonu savjetuje roditeljima da ponude kikiriki puter bebama tokom uvođenja čvrste hrane, a zatim da ga redovno i u velikim količinama daju do pete godine. Djeca mlađa od pet godina ne bi trebalo da jedu cijele ili isjeckane kikirikije zbog opasnosti od gušenja.

Ideja o davanju kikirikija bebama i maloj djeci može zgroziti generaciju roditelja kojima je rečeno da izbjegavaju ovu hranu zbog straha od alergija. Savjet je nekada bio da se kikiriki potpuno izbjegava do treće godine. Alergije na kikiriki, međutim, postaju sve češće, pogađajući sada jedno od 50 djece, a ova namirnica je za sada zabranjena u mnogim školama.

Istraživanje Kings koledža je pokazalo da je prvobitni savjet bio pogrešan. Umjesto toga, rano djetinjstvo je kritično doba kada imuni sistem treba da nauči da razlikuje prijatelje od neprijatelja.

Alergije na hranu rezultat su toga što naš imuni sistem nešto bezopasno zamijeni za ozbiljnu prijetnju. Zato i mala količina kikirikija može da izazove preplavljujuću i potencijalno opasnu reakciju kod osoba sa alergijom.

Prije petnaestak godina, 640 djece s visokim rizikom od alergije na kikiriki učestvovalo je u kliničkom ispitivanju. Polovina je izbjegavala kikiriki, a polovina ga je uzimala u ishrani u periodu od četvrtog mjeseca do pete godine života. Izvorni rezultati pokazali su da konzumacija kikiriki putera dovodi do dramatičnog smanjenja alergija do dječije pete godine.

Postavilo se pitanje da li će ta zaštita trajati ili će djeca morati stalno da konzumiraju kikiriki kako bi ostala zaštićena? Rezultati, objavljeni u NEJM Evidence, pokazali su da zaštita traje bez obzira na to da li su djeca nastavila da jedu kikiriki ili su ga izbacila iz ishrane.

Rezultati u njihovim tinejdžerskim godinama su pokazali da je 15 od 100 djece sa visokim rizikom, koja su izbjegavala kikiriki kao odojčad, razvilo alergiju, dok je samo četvoro od 100 djece sa visokim rizikom, koja su redovno konzumirala kikiriki kao odojčad, razvilo alergiju. To označava smanjenje alergije za 71 odsto.

"Oduševljen sam što vidim da se ova zaštita nastavlja u adolescenciji", rekao je prof. Gideon Lak sa Kings koledža za BBC i dodao:

"Imamo dobar razlog da vjerujemo da će to trajati čitavog života pojedinca, izuzetno je rijetko novo nastajanje alergije na kikiriki u adolescentnim godinama. Ova jednostavna intervencija napraviće izvanrednu razliku za buduće generacije i smanjiti broj alergija na kikiriki", prenosi "Politikin magazin".

