Kako holesterol utiče na oči?

​Negativni uticaji povišenog holesterola na tijelo dobro su poznati većini ljudi, a povišen krvni pritisak, ateroskleroza, dijabetes i bolesti perifernih arterija samo su neki od problema povezani s ovim problemom. Međutim, manje je poznato da povišeni holesterol može prouzrokovati iznenadnu sljepoću čak i ako se nijedna od drugih bolesti povezanih s holesterolom nije manifestovala.

Radi se o okluziji centralne mrežničke arterije, gdje dolazi do stvaranja ugruška i zaustavljanja protoka krvi do oka. Blokirana ili sužena centralna arterija onesposobljava očni živac te dolazi do naglog, bezbolnog gubitka vida.

Ukoliko nije zahvaćena čitava arterija već samo njen ogranak i gubitak vida je ograničen samo na to područje i najčešće se radi o nestanku donje ili gornje polovine vidnog polja. Blokadom glavne arterije dolazi do potpunog gubitka vida. Potrebno je brzo reagovati jer se tako povećavaju šanse za oporavak, a ključno je što prije sniziti očni pritisak.

Plak kao posljedica povišenog holesterola

Plak koji se nakuplja u karotidnim arterijama posljedica je povišenog holesterola, a embolusi su mali komadići masnog tkiva ili krvnih ugrušaka i oni se mogu odvojiti od plaka te se nakupiti u arterijama mrežnice. Zbog tog nakupljenog plaka dolazi do gubitka vida, ali naravno, osobe koje boluju od plaka imaju veliku šansu suočiti se s čitavim nizom ozbiljnih zdravstvenih komplikacija koje nisu povezane s očima. Istraživanja pokazuju da srčani bolesnici spadaju u rizičnu grupu kada se radi o šansama da se razvije okluzija centralne mrežničke arterije te se posljedično, pacijente s ovim problemom oka upućuje na kardiovaskularnu dijagnostiku.

Okluzija centralne mrežničke vene

S obzirom na mjesto stvaranja ugruška u mrežnici, pacijentu se može i dijagnostifikovati okluzija centralne mrežničke vene. Ova pojava karakteristična je za starije bolesnike, a gubitak vida može biti nagli ili postupan.

Studija objavljena u naučnom časopisu "Archives of Ophthalmology", u maju 2008. godine, pokazuje da ljudi s visokim nivoima holesterola imaju otprilike dva i po puta veću šansu da razviju okluziju centralnee mrežničke vene. Ukoliko pacijent, osim povećanih nivoa holesterola, pati i od visokog krvnog pritiska, šanse za okluziju centralne mrežničke vene povećavaju se za tri i po puta. Neka istraživanja pokazuju da žene imaju otprilike 25 odsto veću šansu za oboljenje u poređenju s muškarcima. Inicijalni gubitak vida prilično je dobar indikator ishoda liječenja okluzije centralne mrežničke vene. Što je situacija gora na početku, šanse su veće da oporavak ne bude potpun i obrnuto jer, na žalost, još uvijek ne postoji opšte prihvaćenog liječenja okluzije centralne mrežničke vene.

Dva tipa okluzije centralne mrežničke vene

Postoje dva tipa okluzije centralne mrežničke vene, a to su ishemički i neishemički. Ishemički tip okluzije manje je ozbiljan i zahvata većinu pacijenata. Neishemički tip je ozbiljnija varijanta koja može dovesti do raznih komplikacija i značajnog gubitka vida. Ishemička okluzija može uzrokovati neovaskularni glaukom, odnosno tip glaukoma koji nastaje kada abnormalne krvne žile rastu unutar oka i tako uzrokuju rast očnog pritiska. Neovaskularni glaukom je ozbiljno stanje koje može uzrokovati bol u oku i teži gubitak vida. Drugi je po redu uzročnik sljepoće u Americi i mnogo je češći kod osoba starijih od 60 godina.

Dakle oči nisu samo ogledalo duše već se iz njih može očitati i zdravlje krvnih žila. Redovne posjete oftalmologu mogu pomoći da se dijagnostifikuju i neki drugi problemi u tijelu. Ukoliko se boluje od povišenog holesterola, visokog krvnog pritiska, šećerne bolesti ili bilo koje kombinacije navedenih stanja, posjete oftalmologu trebale bi biti češće nego kod osoba koje nemaju navedenih problema, prenosi "Dioptrija". Kao i u većini slučajeva, vježbanje i pravilna ishrana su dokazana metoda prevencije kojom se mogu izbjeći neugodne posljedice povišenih nivoa holesterola bilo u očima ili ostalim dijelovima tijela.

