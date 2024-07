Kako izbjeći "bolest hotela": Bakterija legionela nalazi se svuda

SARAJEVO - U BiH su od početka godine, prema dostupnim podacima, zabilježena dva slučaja legionarske bolesti, koja je proteklog mjeseca u susjednoj Hrvatskoj odnijela tri života.

Ljetna gripa

Stručnjaci legionarsku bolest opisuju i kao ljetnu gripu ili "bolest hotela", a radi se, zapravo, o upali pluća uzrokovanom bakterijom Legionella pneumophila.

Ime je dobila po epidemiji upale pluća, koja je izbila među američkim legionarima 1976. godine u hotelu u Filadelfiji.

Prema riječima akademkinje Mirsade Hukić, jedne od vodećih specijalista mikrobiologije u svijetu, legionarska bolest prenosi se inhalacijom sitnih kapljica vode koje sadrže bakteriju legionelu, prenosi Dnevni avaz.

"Ove kapljice mogu poticati iz izvora kao što su klimatizacijski sistemi, tuševi, fontane ili bilo koji drugi sistem koji koristi vodu i stvara aerosol. Bolest se ne prenosi direktno s čovjeka na čovjeka", kaže Hukićeva.

Dva oblika

Navodi da od ove bolesti mogu oboljeti svi te da se javlja u dva oblika: blaži, sličan gripi koji se naziva pontijačka groznica i teži, kao atipična upala pluća.

Od momenta zaraze do pojave pontijačke groznice, kaže, protekne od jedan do tri dana, dok su za razvoj legionarske bolesti potrebna dva do deset dana, a u nekim slučajevima i dvije sedmice.

"Upala pluća je glavna klinička karakteristika legionarske bolesti. Kada se javi u teškom kliničkom obliku, osim pluća, mogu biti zahvaćeni jetra, bubrezi, probavni trakt i centralni nervni system", objašnjava ona.

Podizanje svijesti

U BiH ova bolest često ostaje neprepoznata i vjerovatno se, kaže Hukićeva, nalazi u grupi atipičnih pneumonija s nepoznatim uzročnikom.

"Podizanje svijesti među zdravstvenim radnicima o bolesti i šira dostupnost specijaliziranih dijagnostičkih testova može pomoći u boljem prepoznavanju i tretmanu ove bolesti", potcrtava ona.

Naglašava da se legionarska bolest i pontijačka groznica javljaju tokom cijele godine, ali su mnogo češće ljeti zbog veće izloženosti ljudi izvorima zaraze.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.