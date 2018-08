Kako izgleda ljudsko tijelo nakon plivanja 163 kilometra?

Pobjedio je rak, a onda je riješio da pomogne onima koji pate od ove bolesti. Želja poznatog holandskog plivača bila je da se prikupe sredstva, koja će biti iskorišćena za istraživanje kancera.

Holanđanin Martin van der Veijden danas je profesionalni plivač, a sa 19 godina otkriven mu je rak. Doktori su mu davali male šanse za preživljavanje. Međutim, on ih je demantovao. Ne samo da je pobjedio bolest, već je dvije godine nakon dijagnoze, počeo ponovo da pliva.



Martin van der Veijden je nekoliko godina poslije najveće životne pobjede riješio ispliva 200 kilometara i na taj način prikupi sredstva za istraživanje kancera.



On je za 55 sati uspio da ispliva 163 kilometra.



Uprkos tome što nije ostvario svoj cilj od 200 kilometara, kampanja je bila uspješna - plivač je prikupio preko četiri miliona dolara.



Projekat je planiran da traje tri dana, uključujući kratko vrijeme za odmor i spavanje.



Ono što je svima privuklo pažnju jeste izgled Martinovog tijela nakon plivanja.

Holandski plivač je 2008. godine na Olimpijadi u Pekingu je osvojio zlatnu medalju

