Kako je nestao grip u SAD

Februar je obično mjesec kada je sezona gripa u zamahu, a ordinacije i bolnice prepune pacijenata. Međutim, ne i ove godine.

Grip je praktično nestao u Americi, gdje se izvještava o mnogo manjim nivoima oboljelih nego proteklih više decenija. Stručnjaci kažu da su mjere za suzbijanje virusa korona - nošenje maski, socijalna distanca i virtuelna nastava - bile veliki faktor u sprečavanju dvostruke pandemije, gripa i virusa korona.

Vjerovatno je pomogla i kampanja da se što više ljudi vakciniše protiv gripa, kao i smanjena putovanja, ističu eksperti.

Još jedno moguće objašnjenje: virus korona je u suštini izgurao grip i druge viruse koji su uobičajeni tokom jeseni i zime.

"Naučnici ne razumiju u potpunosti taj proces, ali bi to bilo u skladu sa već viđenim primjerima, kada su određeni sojevi gripa bili dominantni u odnosu na druge", kaže doktor Arnold Monto, ekspert za grip na Univerzitetu Mičigen.

"Na nacionalnom nivou, ovo je najblaža sezona gripa ikada, prema sistemu za nadzor koji se koristi oko 25 godina", ističe Linet Bramer​ iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Bolnice kažu da nije bilo uobičajenog priliva pacijenata oboljelih od gripa.

"U Medicinskom centru Mainea u Portlandu, najvećoj bolnici u toj državi, ove zime nisam vidio nijedan zabilježeni slučaj gripa", rekao je šef hitne službe, doktor Nejt Mik.

Ista situacija je u prijestonici Oregona, gdje klinike za respiratorne bolesti povezane sa bolnicom Salem nisu imale potvrđene slučajeve gripa.

"To je divno", poručuje doktorica Mišele Rasmusen​, koja radi u tom zdravstvenom sistemu.

Ovogodišnje brojke su nevjerovatne s obzirom na to da je grip dugo bio najveća prijetnja kada je riječ o zaraznim bolestima. Proteklih godina, zbog gripa je hospitalizovano od 600.000 do 800.000 ljudi godišnje, sa 50.000 do 60.000 smrtnih slučajeva. Širom svijeta broj slučajeva gripa je na veoma niskom nivou u Kini, Evropi i drugim dijelovima sjeverne hemisfere. Slično je bilo i u Južnoafričkoj Republici, Australiji i drugim zemljama tokom zimskog perioda u južnoj hemisferi, od maja do avgusta. Situacija je drugačija sa virusom korona, koji je odnio više od pola miliona života u Americi. Broj zaraženih i žrtava dostigao je novi vrhunac u decembru i januaru, ali je nedavno pao.

Broj žrtava gripa za cijelu američku populaciju je teško brzo izračunati, ali CDC stalno prati smrtne slučajeve među djecom. Ove sezone je zasad prijavljena jedna žrtva gripa među djecom, u poređenju sa 92 djece koja su preminula u istom periodu tokom prošlogodišnje sezone gripa.

"Mnogi roditelji će vam reći da su ove godine njihova djeca bila najzdravija do sada, zato što nisu okružena klicama u školi ili vrtiću kao što je to bio slučaj prethodnih godina", kaže Mik.

Ove sezone je distribuisano više od 190 miliona doza vakcine protiv gripa, ali je broj oboljelih toliko nizak da je za CDC teško da izračuna koliko je vakcina djelotvorna. To takođe otežava planiranje vakcine za narednu sezonu gripa. Taj rad obično počinje provjerom sojeva gripa širom svijeta i predviđanjem koji će od njih vjerovatno biti dominantan naredne godine.

"Međutim, nema mnogo virusa koji izazvaju grip, koje bismo mogli da razmotrimo", zaključuje Bramerova.