Kako laganje utiče na djecu

Ravnoteža između iskrenosti i zaštite djece u svijetu roditeljstva može biti teška.

Roditelji često koriste ono što se smatra bezopasnim bijelim lažima kako bi zaštitili svoju djecu od teških istina ili kako bi teške situacije učinili jednostavnijima.

Ipak, ove naizgled bezazlene laži mogle bi trajno uticati na emocionalni i psihički razvoj djeteta.

Gubitak povjerenja

Djeca vjeruju roditeljima jer ih smatraju pouzdanim učiteljima. Međutim, ako roditelji često lažu, to može poremetiti tu vezu i stvarati probleme u odnosima dok djeca odrastaju. Važno je postaviti čvrst temelj povjerenja već u ranoj dobi.

Efekt leptira

Iako se male laži možda ne čine opasnima, one mogu imati veliki utjecaj na to kako dijete gleda na svijet. Ove naizgled nevine laži, koje mogu uključivati izmišljene priče o Djedu Mrazu ili obećanja da će dobiti željenu igračku, mogu uzrokovati da djeca postanu skeptična i zbunjena.

Roditelji trebaju biti oprezni s porukama koje prenose jer one mogu iskriviti djetetov moralni kompas, piše The Times of India.

Uticaj na emocionalno blagostanje

Laži unutarporodice mogu značajno uticati na emocionalno blagostanje djece, uzrokujući povećan stres, tjeskobu i čak osjećaj izdaje. Razgovor s djecom o teškim temama, s iskrenošću prilagođenom dobi, pomaže im u razvoju emocionalne inteligencije i važnih mehanizama suočavanja sa životnim izazovima.

Kako bi se smanjili negativni učinci laganja, članovi porodice trebaju poticati iskrenu međusobnu komunikaciju. Uspostava temelja povjerenja olakšava djeci postavljanje pitanja i dobivanje iskrenih odgovora, prilagođenih njihovoj dobi.

Važno je cijeniti gledište djece i prepoznati njihove emocije kako bi se stvorilo okruženje u kojem će se osjećati ugodno, dijeleći svoje ideje i brige, prenosi Index.

