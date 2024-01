Kako na prirodan način ublažiti kašalj?

Dolaskom zime počinje i sezona prehlade i gripa, a zajedno s njima stiže i kašalj. On je simptom svih ovih bolesti, pa je zato dobro unaprijed znati koji su najbolji prirodni lijekovi protiv kašlja. U nastavku teksta možete čitati više o tome kako da ga ublažite.

Šta možete koristiti da ublažite kašalj

Iako ponekad prehlada ili kašalj nisu toliko ozbiljna bolest, ako se ne liječe kako treba, mogu da traju danima i budu prilično neprijatni. Zbog toga je najbolje preduzeti mjere kako biste se izliječili što je prije moguće, a prirodni lijekovi mogu da budu veoma korisni za ublažavanje ovih simptoma.

Ukoliko vas muči kašalj koji nikako ne prestaje, postoji nekoliko načina da ga ublažite prilično brzo i jednostavno. Ako želite da izbjegnete lijekove, u tom slučaju vam donosimo nekoliko savjeta kako biste znali šta je najbolje za suzbijanje kašlja.

Topao tuš će vam biti od pomoći sa kašljem, jer para koju on stvara može vam pomoći da smekšate sekret koji vam može praviti probleme u slučaju produktivnog kašlja. U suštini, na ovaj način ćete biti u okruženju visoke vlažnosti vazduha, što može biti sjajan način da ublažite kašalj, a isto tako toplota utiče na sekret i podstiče njegovo izbacivanje.

Inhalacija - Osim toplog tuša, postoji još jedan način da dovedete svoj organizam u okruženje visoke vlažnosti vazduha, a to je inhalacija. Sve što vam treba je velika posuda sa vrelom vodom i peškir kojim ćete prekriti glavu. Ovaj trik možete dodatno unaprijediti tako što ćete u vodu dodati neko esencijalno ulje koje može imati dodatni pozitivan efekat na kašalj. Na primjer, možete koristiti ulje mente ili eukaliptusa.

Unosite što više tečnosti - Obična voda je svakako dobar izbor u borbi protiv prehlade i gripa, kao i svih njihovih pratećih simptoma, pa i kašlja. U slučajevima kada je kašalj nastao zbog prehlade, tečnost može pomoći u izbacivanju sekreta.

Takođe, tečnost može pomoći da vam grlo bude čisto, a posebno u slučaju prehlade, kada kašalj može biti izazvan tečnostima iz nosa koje se vraćaju unazad.

I topli napici, poput čajeva, mogu biti dobar način da ublažite kašalj, a na taj način objedinjujete dvije stvari, odnosno tečnost i toplotu, što je odličan način da tretirate ovaj problem. Na primjer, čaj od korijena sladića se često spominje kao koristan prirodni lijek protiv kašlja, a on smiruje upale, čisti disajne puteve. Takođe, i čaj od majčine dušice je još jedan dobar izbor, a služi kao prirodan lijek za različite boljke i stanja. U isto vreme, ovaj čaj opušta mišiće i otvara disajne puteve.

Med - Ako kašljete i zbog toga vam je upaljeno grlo, med može biti prirodni lijek koji tražite. Stručnjaci smatraju da je za djelotvornost meda na kašljanje zaslužna njegova tekstura, koja smiruje iritirana područja. Uz to, on sadrži brojne enzime kojima duguje antibakterijska svojstva, što ga čini sjajnim prirodnim lijekom za iritirano grlo. Ako ipak ne volite med, možete ga razmutiti u vodi ili čaju, u kombinaciji sa limunom. No, sigurno da najsnažnije dejstvo ima ako med jedete bez dodataka, jer njegovi sastojci nekada neće reagovati sa drugim supstancama.

Šta još može biti prirodni lijek za kašalj?

Pored pomenutih trikova, postoji još nekoliko prirodnih lijekova protiv kašlja, a tu spada sve što je na bazi prirodnih sastojaka. Savjet je da ne odbacujete pojedine sirupe ili druge preparate, jer se veliki broj njih bazira na prirodnim sastojcima, koji vam mogu pomoći da se riješite ovog problema. Iako oni nisu prvo na šta pomislite kad čujete "prirodni lijek", pojedini sirupi su upravo to - preparati na bazi bilja koji su napravljeni kako bi vam pomogli da se izborite sa kašljem. Najčešće ćete naći različite vrste sirupa u zavisnosti od toga koji kašalj liječite - suvi ili produktivni. Ako sirupe kupujete, potražite one koji sadrže sljedeće biljke: žalfija, majčina dušica, bijeli sljez, bokvica, lovorov list, kopriva…

Mnogi od ovih preparata imaće med kao dodatak, što svakako može samo poboljšati njihovo dejstvo.

