Kako nagle promjene vremena utiču na zdravlje?

Iako je već poznato da promjene vremena utiču na zdravlje ljudi, a pogotovo na one koji imaju određene zdravstvene probleme, ipak su ove nagle promjene sve prisutnije kako kod nas, tako i u svijetu. No, da li ste znali kako se one manifestuju, odnosno koje zdravstvene probleme mogu prouzrokovati? Odgovor potražite u nastavku teksta.

Šta mogu prouzrokovati nagle promjene vremena?

Naučno je dokazano da ni fizički, ni psihički zdrave osobe nisu imune na promjene koje se dešavaju u atmosferi. Najčešći problemi koji nastaju zbog nagle promene vremena su osjećaj umora, nesanica, glavobolja, te uznemirenost.

S obzirom na to da se vremenske prilike mijenjaju, postoji nekoliko grupa ljudi sa zdravtsvenim problemima koji su prilično osjetljivi na te promjene, a njih muče reuma, astma, srčane smetnje, prije svega angina pektoris i visoki krvni pritisak, zatim čir na dvanaestopalačnom crevu i želucu, psihoza te druge psihičke tegobe.

Ljekari ističu da astmatičar može osjetiti i reagovati u periodu od tri do 48 časa prije nego što uslijedi nagla promjena temperature i zato je dobro znati bioprognozu, a na osnovu koje doktor daje savjet kako da ugrožene osobe što bezbolnije prebrode period koji je pred njima.

Inače, onima koji imaju ovakvih problema, savjetuju se da u ovo "kritično" vrijeme ostane kod kuće, ne idu na putovanje, ne zamaraju se teškim fizičkim ili psihički poslovima, kao i da se uzimaju propisane lijekove.

Osim toga, redovno uzimanje lijekova za smirenje savjetuje se osobama koje pate od psihičkih tegoba, kao što je to i propisao ljekar.

Takođe, hrana je veoma bitna tokom pomenutih teških dana, a ljekari savetuju da se tada poveća unos voća i povrća, ali i tečnosti te da se obavezno izbegava alkohol i zašećereni sokovi.

Poznato je da se krvni sudovi šire i skupljaju na toploti i hladnoći, pa ljekari ističu da takve česte promjene negativno utiču na kardiovaskularni sistem i mogu da dovedu do gubitka tečnosti u organizmu, do zgrušavanja krvi, potencijalne tromboze i infarkta. Promjena temperature, atmosferskog pritiska i vlažnosti vazduha pogađa i astmatičare i oboljele od hronične opstruktivne bolesti pluća, naročito kada se doda i faktor zagađenosti vazduha. U tim slučajevima najšešće je potrebno povećati dozu leka i obratiti se lekaru ako pogoršani simptomi ne prestaju.

Šta je meteoropatija?

Meteoropatske tegobe nisu isključivo tjelesni zdravstveni problem, a stručnjaci navode da ljudska vrsta reaguje hiljadama godina na meteorološke promjene.

Samim time vjetrovito, pretoplo, veoma hladno ili vlažno vrijeme sa većim odstupanjem prosječnog vazdušnog pritiska, pojačana jonizacija, ultraljubičasto zračenje, izraženije atmosferske padavine deluju i na tijelo i na psihu čoveka.

Meteoropatija se na osnovu toga određuje kao bolesno stanje, odnosno pretjerana reakcija na prisutne vremenske promjene.

Najosetljiviji na nagle temperaturne razlike, odnosno na velike vrućine i hladnoće, su osobe u srednjem životnom dobu, i to više nego muškarci, a posebno žene u menopauzi, navode stručnjaci.

Zašto kosti bole pred nevrijeme?

Kada je u pitanju nagli pad temperature, tu treba izdvojiti reumatizam, jer je u narodu dobro poznato da oni koji pate od reume često po bolu u zglobovima ili mišićima osjete da stiže pogoršanje vremena, odnosno zahlađenje ili kiša.

Ta povezanost promjene vremena i reumatskog bola pokazuje se najbolje zimi, kada je hladno i vlažno vrijeme, a bol se učestalije javlja, dok se ljeti bolest lakše podnosi. Uzrok povezanosti promjene vremena i pojačanog reumatskog bola leži u promjeni vazdušnog pritiska, vlažnosti i temperature, a ova tri elementa se najviše mijenjaju za vreme zahlađenja i nevremena.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.