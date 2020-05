Kako odrediti stopu smrtnosti od virusa korona?

Većina država prati smjernice koje je postavila Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) za klasifikaciju smrtnosti od virusa korona, piše danas Radio Slobodna Evropa.

"Smrt od COVID-19 ne treba pripisivati drugim bolestima (kao što je kancer), a broj žrtava se mora ustanoviti nezavisno od prethodnog zdravstvenog stanja pacijenta koje bi moglo da izazove sumnju da dovodi do težih oblika COVID-19", navodi se u smjernicama SZO.

Ako je pacijent već imao srčane tegobe, zatim se zarazio korona virusom i kasnije preminuo, treba da bude klasifikovan kao smrtni slučaj od virusa koroma, a to važi i za pacijente koji boluju od dijabetesa ili neke respiratorne bolesti.

Statistika o smrtnosti od korona virusa varira zbog različitih kriterijuma od kojih su jedni u funkciji dugoročnih, institucionalnih praksi ili medicinske tradicije neke države, a drugi potencijalno u funkciji politike, tvrde stručnjaci.

Prema podacima Univerziteta Johns Hopkins u Vašingtonu, čija se baza podataka smatra jednom od najreferentnijih na svijetu, razlika u broju smrtnih slučajeva od Covid-19 može nastati u zavisnosti od broja testiranih u nekoj državi: ukoliko ima više testiranih identifikuje se veći broj ljudi sa blažim simptomima što sve skupa utiče na smanjenje broja smrtnih slučajeva i obrnuto, prenosi Slobodna Evropa.

Osim toga, ukoliko je broj starijih i bolesnih u nekoj zemlji veći, izglednije je da će biti veća i stopa smrtnosti.

Bitno je i u kakvom se zdravstvenom sistemu liječe oboljeli od korona virusa - ukoliko je zdravstveni sistem kvalitetan, veće su šanse za oporavak pacijenata.

U Rusiji, problemi su dublji jer postoje dokazi da su pacijenti preminuli od korona virusa evidentirani kao umrli od neke hronične bolesti.

Jelena Malinkova, infektolog ruskog ministarstva zdravlja, izjavila je da se u Rusiji na vrijeme otkriva infekcija Covidom-19 i da zahvaljujući tome ljekari ranije započinju aktivno liječenje zaraženih.

Rusija je i pohvaljena zbog nacionalnog programa masovnog testiranja sa više od 7,5 miliona izvedenih testova.

Malinkova je ukazala da se stopa smrtnosti u Rusiji računa odnosom broja umrlih od Covida 19 prema određenom prosječnom broju stanovnika.

Prema njenim riječima, u Rusiji je to 5,5 slučajeva na milion ljudi.

Međutim, zvanične ruske brojke privukle su medijsku pažnju početkom maja kada su The Moscow Times, The New York Times i Financial Times istraživali preliminarne podatke u Moskvi za mjesec april i otkrili da su znatno iznad prosjeka, što je izazvalo brze i oštre reakcije ruskog ministarstva inostranih poslova.

Mikail Tam, gostujući profesor na moskovskom državnom Ekonomskom Univerzitetu rekao je za ruski servis Radija Slobodna Evropa da je bilo razmimoilaženja u lokalnim evidenicijama i u zvaničnim izvještajima državnih statističkih službi o broju smrtnih slučajeva u nekim regijama Rusije.

Prema Tamovim tvrdnjama, Zdravstveni zavod Moskve je saopštio da više od 60 odsto pacijenata zaraženih korona virusom nije evidenirano u statistikama smrtnosti, jer se korona virus smatra "katalizatorom za pogoršanje (hronične) bolesti".

Da li je u pitanju politička računica da bi se umanjijla stopa smrtnosti u Rusiji ostaje otvoreno pitanje, zaključuje Radio Slobodna Evropa.

Belgija, koja je sedma po broju smrtnih slučajeva sa 9.108 preminulih, ima najveću stopu smrtnosti na svijetu: 79.50 na 100.000 ljudi.

Poređenja radi, stopa smrtnosti u SAD je za dvije trećine manja od one u Belgiji: 27.61, dok je u Rusiji svega 1.88 na 100.000 ljudi.

Belgijski virolog Stiven van Guht rekao je da, budući da je korona virus bio potpuno nov i nepoznat kada se pojavio, mnoge zemlje nisu znale kako da odreaguju niti kako da klasifikuju i evidentiraju smrtne slučajeve.

"Pomalo je smiješno kako su zemlje zabrinute za svoj imidž u kontekstu korona virusa, ali niko nije kriv za pojavu virusa jer je to sila prirode. Pokušajte to da prihvatite", poručio je van Guht.