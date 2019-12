Kako ojačati imuni sistem tokom zime?

Stanje u kome se nalaze naše ćelije i organi utiče na kvalitet našeg imunog sistema i obratno. Uloga imunog sistema je da organizam zaštiti od spoljašnjih uticaja (virusa, bakterija, parazita i gljivica) od toksina koje luči naš organizam, kao i dotrajalih ćelija. Kada imuni sistem dobro funkcioniše, jednostavno ćete se riješiti prehlade, uzročnika infekcija, a da nećete znati ni da ste se zarazili.

Međutim, kada imuni sistem oslabi, njegova uloga postaje sve slabija i ne može više efikasno štititi organizam od virusa i prehlada. Osnovni uzroci oslabljenog imuniteta svakako su nedostatak zdravih i hranljivih tvari, nezdrav način života i nedostatak sna. Umor je često posljedica nedostatka vidamina, naročito vitamina C, koji nam nedostaje usljed jednolične ishrane, koju svakodnevno konzumiramo tokom hladnih dana. Usljed nedostatka vitamina C, smanjena je potrebna količina kiseonika u našim ćelijama i tkivima, što dovodi do slabljenja imunog sistema i organizam postaje podložan bolestima.

Kada je riječ o imunitetu, važno je da znamo da je probavni sistem najvažniji sistem organa, jer je crijevna flora osnovna prirodnog, urođenog imunog sistema, ako je ravnoteža crijevne flore narušena, dolazi do pada imunog sistema. S evolucijom i promjenom životnog stila, drastično se smanjio unos bakterija ishranom, što znači da smo napredujući zapravo ugrozili sopstveno zdravlje.

Međutim, postoje preventivne mjere, koje će nam pomoći da tokom zimskih dana osnažimo i održimo naš imunitet, kako bismo ostali zdravi.

1. Uravnotežena ishrana

Uravnotežena ishrana obezbijediće podjednak unos svih važnih hranljivih namirnica, koje su organizmu neophodne, kako bi imuni sistem održao jakim. Vaši dnevni obroci, ukoliko su uravnoteženi, postaju izvor vitamina, minerala, esencijalnih aminokiselina, važnih masnih kiselina i složenih ugljenih hidrata. Neophodno je da smanjite unos zasićenih masti i namirnica bogatih trans-masnim kiselinama i povećate dnevni unos vlakana i proteina.

2. Veći unos tečnosti

Neophodno je da svakodnevno unesemo minimum litar ipo tečnosti i to vode, ili nezaslađenih biljnih čajeva, jer na taj nači poboljšavate hidrataciju i podstičete detoksikaciju organizma, koja je najvažniji proces pri ojačavaju imunog sistema. Dovoljan unos tečnosti održava vlažnost u sluznicama, kroz koje se u tom slučaju ne mogu probiti različiti uzročnici prehlada i infekcija.

3. Smanjen unos šećera

Velika količina šećera u krvi stvara pogodnu sredinu za razvoj infekcije, jer šećer onesposobljava bijela krvna zrnca da štite organizam od infekcija i bakterija.

4. Redovna fizička aktivnost

Kretanje je jedan od presudnih faktora za postizanje zdravlja našeg organizma. Umerena, ali redovna fizička aktivnost jača imuni sistem. Svega 30 do 45 minuta aktivnog kretanja, ili neke druge fizičke aktivnosti 5 puta nedjeljno povećaće otpornost disajnih puteva na različite infekcije.

5. Kvalitetan san

Tokom sna organizam obnavlja energiju, što nas čini imunijim na prehlade, koje su aktuelne u ovom periodu.

6. Dodaci ishrani

Optimalan unos vitamina i minerala, kao i esencijalnih aminokiselina presudan je za kvalitet našeg imunog sistema. Ako nephodne vitamine ne unosimo ishranom, neophodno je da uz savet ljekara uključimo suplemente, koji će nam nadoknaditi nedostatak vitamina i minerala, poboljšati metaboličke procese i poboljšati kvalitet imunog sistema.

