Kako olakšati bebi nicanje zuba

Neke bebe se rode sa jednim ili dva zuba, a neke i prohodaju a da im nije izašao niti jedan zubić.

Većina djece se ipak uklapa u neki šablon, te tako između 4. i 8. mjeseca roditelji mogu očekivati nicanje donjih jedinica.

Nakon toga od 8. do 12. mjeseca izbijaju gornje jedinice, njih od 9. do 13 mjeseca prate donje dvojke, dok se gornje dvojke najčešće javljaju između 10. i 16. mjeseca.

Roditelji izbijanje gornjih četvorki mogu očekivati između 13. i 19. mjeseca, dok donje četvorke najčešće niču između 14. i 18. mjeseca.

Rast očnjaka, i to gornjih, najčešće se dešava kada beba ima od 16. do 22. mjeseca, dok donji očanjaci izbijaju od 17. do 23. mjeseca.

Petice su posljednje u nizu zubića koje djeca dobijaju u prve tri godine života i one najčešće niču između 23. i 33. mjeseca, prvo rastu gornje petice, a zatim i donje.

Simptomi izbijanja zuba

Neki roditelji i ne primijete da bebi izbijaju zubi, ali oni su najčešće u manjini, jer većina i te kako zna kada bebama zubi počnu rasti.

U tom periodu bebe postaju razdražljivije i plačljivije, a samo neki od simptoma izbijanja zuba su:

• Beba odbija da jede

• Desni su otekle i crvene

• Rumeni i upaljeni obrazi

• Lučenje viška pljuvačke

• Nemiran san

• Beba glođe prvo šake, a kasnije sve što uspije da uhvati

• Blago povišena temperatura

• Proljev

Gubitak apetita

Bebi koja inače dobro jede upaljene desni smanjiće apetit. Nije čudno ni da bebe nakon dva-tri zalogaja zaplaču i prestanu jesti. Takođe ni bebama koje sisaju ili jedu mlijeko iz flašica neće biti ugodno jesti dok im rastu zubići.

Pojačano slinjenje

Pojačano slinjenje nije nužno simptom nicanja zubića, jer do trećeg mjeseca bebe ne sline, a tada počinje "vodopad", čiji je uzrok početak rada žlijezda slinovnica. Prvi zubići počinju izbijati od 4. do 6. mjeseca i nastavlja se pojačano slinjenje. Slina djetetu pomaže pri ublažavanju upaljenih desni, te se može očekivati da će se pojačano lučenje pljuvačke javljati prilikom izbijanja svakog novog zuba.

Buđenje iz sna

Izbijanje zuba je neugodno i bolno, a bebe samo plačem znaju izraziti da im nešto smeta. Zbog toga se može desiti remećenje sna i često buđenje noću uz glasan plač.

Povišena temperatura

Nicanje zubića ponekad prati povišena temperatura. Važno je naglasiti da ta temperatura nikad nije viša od 38 stepeni. U slučaju da temperature pređe 38 stepeni, potrebno je bebu odvesti kod pedijatra.

Proljev

Samo nicanje zuba ne izaziva proljev, ali pojačano slinjenje, odbijanje hrane, te trpanje u usta svega mogu dovesti do proljevaste stolice. Ukoliko do toga dođe, potrebno je konsultovati pedijatra.

Kako pomoći bebi

Ono što roditelje zanima je kako pomoći bebi kada joj niču zubići, a evo nekoliko savjeta na koji način možete pomoći svom mališanu da lakše i brže prođe kroz ovaj neugodan period:

Gumene grickalice

Posebno dizajnirane gumene igračkice koje su napravljene isključivo da pomognu bebama dok im niču zubi. Ove igračkice su napravljene tako da masiraju upaljene desni.

Ohlađene igračkice

Igračkice ohlađene u frižideru mogu ublažiti upalu desni i donijeti bebi privremeni osjećaj olakšanja.

Gelovi za desni

U apotekama se mogu kupiti razni gelovi koji ublažavaju bol pri nicanju zubića. Potrebno je samo čistim rukama, više puta dnevno, nježno ovaj gel utrljati bebi na upaljene desni.

I to će brzo proći

Nicanje zubića može biti neugodno kako bebama, tako i roditeljima, koji bi sve uradili da svojim mališanima pomognu, ali važno je ne zaboraviti da je to normalna faza u dječjem razvoju te da će i ona proći, a osmijeh vaše bebe sa novoniklim zubićima biće nešto najslađe što ste ikada vidjeli.

