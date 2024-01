Kako oporaviti organizam poslije praznika?

Novogodišnji i božićni praznici su jedan od najljepših perioda u godini, ali opšte je poznato da su ti dani ispunjeni uživanjem u hrani i piću. Upravo zbog toga, vraćanje u rutinu nakon praznika može biti teško, no postoje načini da lakše prebrodite taj period, te vam, u skladu s tim, u nastavku donosimo nekoliko savjeta.

Šta uraditi nakon praznika?

Ako se nakon praznika želite lagano vratiti "u normalno stanje", evo nekoliko jednostavnih savjeta za poboljšanje zdravlja i brigu o sebi:

Konzumirajte hranu visoke nutritivne vrijednosti

Metabolizam i probava većinom su ubrzani nakon praznika, zbog toga što je pred njih stavljen veliki zadatak sa svim obilnim večerama i porcijama slatkiša, kolača i kojom čašom alkohola. Savjet je da od sebe sklonite hranu punu šećera i unosite više svježeg povrća i voća. Oni su bogati vlaknima koja skupljaju štetne tvari u organizmu te pomažu pri mršavljenju. Ako želite postići kalorijski deficit, preporuka je da dnevno unosite i do pola kilograma povrća.

Osim toga, poželjno je da izbjegavate rafinisane šećere i peciva od bijelog brašna što je češće moguće, jer oni, kao što je već poznato, nisu najbolji izbor za organizam. Postoje razne, zdravije verzije koje mogu zamijeniti rafinisani bijeli šećer, kao što je, na primjer, med, dok, s druge strane, razna integralna brašna i sjemenke mogu zamijeniti bijelo brašno.

Krećite se

Čak i oni koji redovno vježbaju znaju posustati, odnosno dati sebi oduška, tokom praznika. Naravno, to je vrijeme za uživanje sa porodicom i prijateljima, pa ne treba osjećati krivicu zbog neodlaska u teretanu nekoliko dana. Povratak u rutinu ponekad može biti težak, no ne morate nužno ići u teretanu, već pronađite nešto u čemu uživate i toga se držite, pa tako, na primjer, možete trčati, prošetati ili sl. Osim toga, možete isprobati stvari kao što su joga, ples, skijanje, planinarenje, hodanje, borilačke vještine, odnosno što god vam odgovara. Sve u svemu, postoji mnogo načina da ostanete jaki i aktivni.

Hidrirajte se

Ispijanjem vode i nezaslađenih čajeva pomoći ćete svom organizmu da izbaci toksine, ali to, naravno, ne znači da treba pretjerivati s unosom tečnosti.

Takođe, razni smutiji mogu pomoći da unesete vitamine i minerale neophodne za bolji rad vašeg organizma.

Spavajte

Ostajanje do kasno uveče, duže spavanje ujutro i dodatno drijemanje tokom dana mogu takođe uticati na rutinu spavanja. Povratak redovnom rasporedu spavanja može potrajati neko vrijeme, ali to je ključni dio brige za cjelokupno zdravlje. Kvalitetan san će u stvari olakšati pridržavanje gorenavedenih savjeta, a uz to ćete imati i više energije kako biste ostali aktivni.

Odvojite vrijeme samo za sebe

Praznici su ispunjeni druženjem, to je vrijeme za povezivanje sa svojom porodicom i prijateljima te period kada se stvaraju odlične uspomene. To je, takođe, vrijeme kada se može pojaviti mnogo napetosti i stresa, što je normalno kod porodičnih okupljanja. Dakle, ako se osjećate iscrpljeno nakon praznika, to može biti znak da vam treba malo vremena da se ponovno povežete sa sobom i napunite se energijom.

Odvojite malo vremena, napuniti se pozitivnom energijom, bilo da je to duga šetnja, čitanje dobre knjige ili bilo šta drugo što vam se trenutno čini kao dobra ideja, a to je jednako važno kao i vođenje računa o ishrani ili vježbanju.

