Kako "otjerati" noćne more i zašto ih prati bol u grudima

Budite se otvorenih očiju, a otkucaji srca udaraju u grudni koš. Kada dođete do daha, shvatate da ste budni, i tada živopisne slike iz sna nestaju, a disanje se polako vraća u normalu. To su simptomi noćnih mora.

Svi sanjamo i ponekad imamo noćne more u snovima koje ne zaboravljamo. Od zaključavanja u automobilu koji tone u jezero, do progona zlikovca s pištoljem.

Prema istraživanjima, noćne more su živopisni, intenzivni i zastrašujući snovi koji mogu izazvati ozbiljnu nevolju i strepnju. Ovi snovi se obično javljaju tokom sna sa brzim pokretima očiju (REM), kada mozak pokazuje puno aktivnosti.

Noćne more su normalne, ali, na sreću, većini su neobične. Ako često imate noćne more, svake noći ili par puta u nedjelji, to može biti znak zdravstvenih problema.

Zato je važno utvrditi osnovni uzrok zastrašujućih snova. U suprotnom, možda će biti znatno teže da se riješite svojih noćnih mora i bolje spavate. Što se vaše noćne more pogoršavaju, obrasci spavanja mogu postati gori.

"Prosječna osoba bar jednom nedjeljno ima noćnu moru, koje se nekada sjeća, a nekada ne. Česte noćne more mogu biti simptom posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP), koji uzrokuje noćne more jer nesvjesni um možda pokušava da shvati smisao traumatičnih događaja koji su se dogodili u prošlosti", ističe profesor odbrambenog mentalnog zdravlja Nil Grinberg sa Kings koledža u Londonu.

Istraživanje objavljeno u časopisu Climacteric, takođe je otkrilo da žene koje prolaze kroz menopauzu imaju više noćnih mora, a samim tim i veću stopu bolova u grudima i nepravilnog rada srca.

Nažalost, veza između noćnih mora i srčanih simptoma je ciklična, a bolovi u grudima i nepravilan rad srca uzrokuju više noćnih mora. Istraživanje objavljeno u časopisu Neurology Journal, pokazalo je vezu između noćnih mora i apneje u snu. Za one koji ne znaju, apneja u snu je poremećaj spavanja u kome osoba započinje i zaustavlja disanje tokom noći. Tada mozak ima manjak kiseonika, pa to može pokrenuti snove o gušenju i utapanju.

Ako vjerujete da PTSP, menopauza ili apneja tokom spavanja uzrokuju vaše noćne more, obratite se ljekaru. Oni mogu da prepišu terapiju ili lijekove za ublažavanje simptoma. Ako imate apneju u snu, ljekar vam može naručiti CPAP aparat, uređaj koji pumpa kiseonik u vaše disajne puteve dok spavate.

