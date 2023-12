Kako pobijediti neprijatan zadah u ustima

Pored pokvarenog zuba, neprijatan miris iz usta može stvoriti i hrana koju jedemo, a dobro su poznati crni i bijeli luk. U vrijeme kada se zbog praznika i proslava dosta jede, koristiće da naučimo koje namirnice stvaraju neprijatan zadah, a koja hrana neutrališe te neželjene mirise.

Sve na ovu temu je u „RTS ordinaciji” objasnila prof. dr Veroslava Stanković, specijalista ishrane zdravih i bolesnih.

Namirnice koje ostavljaju neprijatan zadah:

- bijeli, crni luk i praziluk

- kupus i prokelj

- bjelance

- skuša

- riblje ulje

- kikiriki

- kafa

- alkoholna pića

- slatkiši poslije obilnog obroka

- dosta ugljenih hidrata za doručak

Pitanje o tome – kako pripremiti crni, bijeli luk ili praziluk da ostavi što blaži neprijatan miris u ustima, mnoge muči.

„Opšte je poznato da termičkom obradom, bez obzira na količinu koja se stavlja u gotovu hranu, ne dovodi do pojave mirisa, znači potpuno termički obrađen, kuvan, dinstan, zapečen neće ostaviti takve mirise. Opšte poznato je da u stvari sve vrste luka imaju eterična ulja i onda se izlučuju putem kože, znači možemo mi da jedemo posle da neutrališemo mirise, naša koža i putem pluća se eliminišu, tako da dok se potpuno ta eterična ulja ne eliminišu, nećemo ni miris belog luka, crnog, praziluka nećemo da eliminišemo.”, objasnila je prof. dr Veroslava Stanković.

Na pitanje – da li neko može imati neprijatan zadah od kupus salate, doktorka odgovara: „Može, sve te krstašice imaju te neke gorke materije kao i one ako se u velikim količinama jedu, imaju čak i te neke, da kažemo, toksične materije, koje mogu štetno da deluju na štitnu žlezdu, pa one same po sebi imaju neprijatan miris, naročito još ako se doda sirće i ulje, može da se, znači, još ako se doda ekstradevičansko maslinovo ulje, može da ima neprijatan miris. Ukoliko se doda limunov sok, može da se neutrališe i da bude manji osećaj iz usta, nego obično".

I bjelance umije da napravi neprijatan zadah.

„Proteini dovode do pojačanog lučenja želudačne kiseline i aktiviraju tu želudačnu pumpu i na taj način, u stvari, zbog same velike količine hlorovodonične kiseline dolazi do neprijatnog mirisa. Uvek treba jesti još nešto uz belance da ne bi došlo do neprijatnog mirisa. Ne kupus salatu, može parče integralnog hleba koje će upiti to ili dvopek, još najbolje, tako da u tom trenutku onda neće doći do neprijatnog mirisa", objasnila je prof. Stanković.

Zbog čega kikiriki pravi neprijatan zadah?

„Negde postoje podaci da kikiriki izaziva kiselu reakciju u organizmu i upravo ta kisela reakcija, koja nije dobra, je, u stvari, najverovatnije, uzrok toga što kikiriki izaziva neprijatan miris. Kikiriki ima i proteine, a ima mnogo manje dijetnih vlakana od na primer, badema. Tako da će opet dovesti do lučenja, pojačanog lučenja želudačne kiseline. Ima više uzroka zašto kikiriki može da izazove sve te neprijatne mirise, odnosno zadah iz usta.”, objasnila je prof. dr Stanković.

Tu su i alkoholna pića i neprijatan zadah.

„Na primer, rakija od šljive, šljivova rakija. Onda su to različita vina, crveno vino hoće da stvori veliki zadah, međutim, umerena količina apsolutno neće izazvati ništa, koliko može da izazove, u stvari, velika količina alkohola i znamo kako se alkohol metaboliše, u stvari, nema isparavanja putem usta, nego putem, opet, kože i znači isparava koža. Metaboliše se prvo u plućima, pa onda u jetri, kada već dođe do metabolisanja u jetri, onda ne oseća se ništa. Ali, prvo miriše koža, kao i kod belog luka.”, objasnila je prof. dr Stanković.

Ukoliko neko pojede tortu ili nešto od slatkiša posle obilnog obroka, imaće neprijatan zadah.

„Sezona slava je i generalno je to da se poslije obroka pojede neki slatkiš, desert ili se pojede voće- to je nepravilno.”, naglasila je doktorka.

Šta ne bi trebalo doručkovati da se ne bi pojavio neprijatan zadah?

„Ekstremno masne namirnice i ugljene hidrate, veliku količinu ugljenih hidrata. Može da se uzme jogurt, kefir, kiselo mleko ili ko voli, može čak i šolja slatkog mleka da se uzme, parče integralnog hleba i uz to može da se uzme jaje, sir, znači kad se koristi uz hleb, sasvim dovoljno i zelena salata, na primer.”, istakla je specijalistkinja ishrane zdravih i bolesnih.

Namirnice koje neutrališu neprijatan zadah:

- kokosovo ulje

- maslinovo ulje

- ulje karanfilića

- limunada

- mlijeko

- čaj od nane

- žalfija

- zelena salata

- peršun

- cimet

- soda bikarbona

Kako se koriste kokosovo ulje, maslinovo ulje i ulje karanfilića da bismo neutralisali neprijatan miris?

„Ja bih krenula od ulja karanfilića – dve, tri kapi u čašu mlake vode i da se isperu usta ili da se grgoće. Inače, ulje karanfilića je odlično sad u ovim zimskim periodima i inače, ulje karanfilića, stomatolozi koriste za anesteziju, tako da u zimskom periodu ima i antiseptičko dejstvo, pa kod laganih bolova u grlu, grebuckanja u grlu može da se koristi za grgutanje. Što se tiče kokosovog i maslinovog ulja, postoji onaj stari savet, to su iz kineske tradicionalne medicine, mućkanje u jutarnjim časovima radi detoksikacije kokosovog ili maslinovog ulja, opet na taj način izvlače se toksini, uništavaju se te patogene bakterije i na taj način se eliminiše zadah”, objasnila je prof. dr Stanković.

Profesorka je komentarisala i ulogu mlijeka kod neutralisanja zadaha od crnog luka: „Može i to, ali, opet govorimo, imamo kožu, imamo isparenje, neutralisaće malo, ali, opet će se osećati, bolje da se promućka i da se pljune, nego da se pije".

Da li neprijatan miris od alkohola može da se neutrališe žvakanjem peršuna?

„Poznato je da svi oni koji piju alkohol, u stvari, misle da sa peršunom mogu da neutrališu miris alkohola iz usta. Oni mogu da neutrališu iz usta, ali, sa kože ne mogu, tako da da, pogrešno misle, ali, peršun da, neutrališe i cimet, jedan slatkast ukus ima i prijatan, pa ima i eterično ulje koje se koristi u aromaterapiji i na taj način, u stvari, može da neutrališe neprijatan zadah, odnosno miris iz usta”, objasnila je doktorka.

Soda bikarbona može da se koristi tako što se pola kašičice promiješa u čaši vode, pa se ispere i pljune.

Kako se treba ponašati poslije praznika da bismo oporavili organizam što prije?

„U jednom obroku, čak sam našla da može i preko 5000 kalorija biti, za vreme ovih praznika, i preko 5.000 kalorija može da se unese. Dnevno je potrebno za muškarca koji je srednje aktivan, oko 2.200 do 2.500, a za žene 1.800 do 2.000, ako baš rade neki fizički aktivan posao”, naglasila je prof. dr Stanković.

„Ako se pretera, poslije toga jedna limunada, prošetati, stvarno bi trebalo da se vodi računa, jer obično, poslije tih preobilnih obroka može da dođe i do infarkta miokarda i do moždanog inzulta, ukoliko ne ležemo jako kasno, bolje je popiti acetilsalicilnu kiselinu, onu manju dozu, koja prevenira stvaranje tromba, 75 ili 100 miligrama, zavisno od osobe do osobe, ukoliko je krupnija, bolje 100, ukoliko su sitniji, mršaviji 75 miligrama, jer ćemo na taj način sprečiti poslijedice preobilnog obroka. Svi ti obilni obroci imaju veliku količinu lipida, pa se javlja, takozvana, hiperlipemija, odnosno ogromna količina lipida poslije obroka, koja može da izazove tromb.”, zaključila je za RTS ordinaciju prof. dr Veroslava Stanković, specijalista ishrane zdravih i bolesnih.

