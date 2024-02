Kako pobijediti prehladu i gripu?!

Vjerovatno ste se uvijek pitali zašto baš zimi, kada je hladnije, češće oboljevamo od prehlade i gripe? Jesu li virusi tada prisutniji u zraku, odnosno zašto smo podložni infekcijama zbog kojih obično završimo u krevetu? Razlog se krije u činjenici da na jesen i zimu više vremena provodimo u zatvorenim prostorijama te smo tako izloženiji različitim patogenima među kojima su najčešći virusi prehlade i gripe. Često pranje ruku i držanje distance najbolja su prevencija, ali ni to nas uvijek neće spasiti jer statistike kažu da odrasle osobe prosječno imaju prehladu od dva do četiri puta godišnje, dok djeca i do deset puta. Od virusa gripe oboljeva se nešto rjeđe, ali je zato oporavak duži.

Bezvoljnost, grlobolja, kašalj, začepljen nos, povišena temperatura, manjak energije… Najradije bismo se čarobnim štapićem riješili svih simptoma prehlade i gripe, ali ipak za to će nam biti potrebna dva saveznika – strpljenje i odgovarajući preparati.

Kako razlikovati prehladu od gripe?

Simptomi prehlade su mnogo blaži te je razliku moguće vrlo jasno napraviti ukoliko ne zapadnemo u stanje panike da nam odmah trebaju antibiotici, što je ujedno i najčešća greška zbog koje liječenje same prehlade traje duže. Kihanje, začepljen nos i curenje iz nosa (vodeni iscjedak), grlobolja i kašalj, glavobolja, te blago povišena temperatura simptomi su prehlade. Neko će se prehlade riješiti za koji dan, dok kod nekih ona može trajati i desetak dana.

S druge strane, ako temperatura poraste više od 38 °C, imate čestu drhtavicu i znojite se, osjećate bol u mišićima ruku i nogu te opću slabost i intenzivniji umor, vjerovatno ste se inficirali virusom koji izaziva gripu. Za razliku od prehlade, oporavak od gripe je duži.

Odmor i unos tekućine

Već smo spomenuli da je strpljenje vrlo važno, odnosno briga o sebi. Koji dan bez rada i provjere mailova sigurno neće izazvati haos na poslu, dok ujedno svaki trenutak posvećen ozdravljenju jedan je korak više ka povratku redovnim aktivnostima.

Odmor u krevetu, topla pileća juha, što više čaja i druge okrepljujuće tekućine, te veće doze vitamina C, pomoći će vašem organizmu da se izbori sa prehladom i gripom. Pravi saveznik u ublažavanju svih iscrpljujućih simptoma: temperature, grlobolje, glavobolje, začepljenog nosa i bolova u mišićima, jeste Caffetin COLDmax. Kombinacija 1000 mg paracetamola i 12,2 mg fenilefrinklorida u samo jednoj vrećici razlog je zašto ovaj proizvod djeluje na olakšanja simptoma. Jednostavna upotreba – otapanje praška u šoljici tople (ne vruće) vode, koji ima prijatan okus limuna i mente, olakšat će vašu borbu sa virozom. Dnevno se preporučuje konzumacija do četiri vrećice, dok u slučaju da nakon tri dana simptomi ne jenjavaju ili se pogoršaju, za daljnji nastavak liječenja preporuka je da se javite doktoru.

Koje su komplikacije prehlade i gripe?

Ponekad prehlada može dovesti do sekundarnih bakterijskih infekcija srednjeg uha ili sinusa, kao i upale pluća, kada liječenje antibioticima propisuje doktor. Ukoliko visoka temperatura ne prolazi, imate jak kašalj sa gustim sadržajem, intenzivnije bolove u područiju uha, lica ili čela, pregled kod doktora je neophodan.

Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

