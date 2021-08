Kako pomoći djetetu koje ima noćne more

Noćne more mogu biti zastrašujuće za ljude svih dobi. Ipak, posebno su traumatične za malu djecu, koja teško razlikuju san i javu.

Psiholozi i psihoterapeuti istakli su nekoliko savjeta kojima biste mogli pomoći svom mališanu kad ima noćnu moru. Dijete koje proživljava noćne more može se probuditi vičući i mlatarajući rukama i vjerovatno neće ni prepoznati roditelja.

"Tokom noćnih mora dijete zapravo nije budno i neće se sjećati šta je sanjalo sljedećeg dana", tvrde psiholozi i navode kako ovaj poremećaj spavanja pogađa oko pet odsto djece te je uobičajeniji kod dječaka.

Saosjećajte s njima

Prirodno je da se strahovi noću slivaju u snove, što ih često čini noćnim morama. Ako vaše dijete doživljava noćne more, važno je saosjećati s njim. Shvatanje da je strah drugačiji za djecu prvi je korak u pomaganju djetetu da se nosi s noćnim morama.

Razgovarajte o tome i riješite izvor problema

Važno je razgovarati sa svojim djetetom o onome što ga plaši, da shvati što bi moglo biti uzrok tim noćnim morama. Ako vaše dijete ima noćne more jer misli da se ispod njegovog kreveta nalazi čudovište, možda je to zato što se boji mraka. Objasnite djetetu da čudovišta nisu stvarna, a možete svako veče to i provjeriti ispod kreveta ili u ormaru, kako biste im pokazali da tamo nema nikoga. Možete nabaviti djetetu noćno svjetlo. Udobnost je ključna.

Ograničite korištenje interneta i medija

Um vašeg djeteta je maštovit, a mnoge noćne more proizlaze iz surfovanja internetom. Stavite roditeljsku zaštitu na određene programe te se klonite strašnih knjiga i priča prije spavanja. Čitajte vesele knjige kako bi vaše dijete išlo dobro raspoloženo na spavanje.

Budite strpljivi

Budite strpljivi u pomaganju svom djetetu da prevlada noćne more. Preduzmite korake kako biste ih utješili i zastrašujući snovi biće iza vas prije nego što to shvatite. Ako noćne more počnu da predstavljaju ozbiljan problem za svakodnevni život mališana, razmislite o tome da se obratite ljekaru ili psihoterapeutu za pomoć.