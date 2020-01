Kako poslije dijete održati postignutu težinu

Svako ko se ikada pridržavao pravila neke od dijeta, zna koliko naporno i iscrpljujuće umije da bude prebrojavanje unesenih kalorija, odricanje od omiljenih jela, izgladnjivanje...

Put do cilja, a to je uvijek gubitak kilograma, dug je i mukotrpan. Međutim, čak i kada dođemo do kraja, iskušenja ne prestaju da vrebaju. Jedno od najvećih je kako, na duže staze, ostati vitak i ne ugojiti se ponovo.

Ako ste istrajni u namjeri da zadržite teško stečenu željenu tjelesnu težinu, možda vam od pomoći budu neki od narednih savjeta.

Poštujte novousvojene navike

Najvažnije je da znate da nema povratka starim navikama u ishrani. Nastojte da se pridržavate onih koje ste usvojili tokom dijete, odnosno plana redukovane ishrane. Za ostvarenje cilja je najvažnije da nastavite da unosite manje kalorija nego što ste činili prije procesa mršavljenja.

Plan za vikend i praznike

Čak i u danima velikih iskušenja, a to su razne svetkovine, odmori, posebne prilike, ne smijete da prestanete da pažljivo kombinujte namirnice i poštujte obrazac zdrave ishrane. Kad se približe kritični dani i dalje možete da uživate u hrani, ali uz unaprijed pripremljen plan.

Ne preskačite doručak

Zajednička osobina svih osoba koje su uspjele da smršaju, ali i da održe željenu težinu, jeste poštovanje najvažnijeg obroka. Zdrav i kvalitetan doručak učiniće da nemate osjećaj da ste pregladnjeli. Istovremeno, ako preskočite doručak, tokom cijelog dana ćete se prejedati.

Ništa bez aktivnosti

Svakog, ali baš svakog dana, treba da budete aktivni. Osobe koje su smršale i održale željenu težinu, najčešće se bave umjerenom fizičkom aktivnošću. Ako trenirate 60 do 90 minuta tokom najvećeg dijela nedjelje, smanjiće se potreba za većim unosom kalorija. Naravno, to ne mora da podrazumijeva aktivnost od 60 do 90 minuta odjednom, već, recimo, od 20-30 minuta, ali triput dnevno. Brzu šetnju možete da praktikuje ujutro, u vrijeme ručka i uveče.

Redovno se mjerite

Nemojte da čekate da vam otežan ulazak u farmerke ukaže na to da ste možda dobili kilogram-dva. Umjesto toga, poželjno je da svakodnevno stajete na vagu, kako biste na vrijeme zaključili da ste u prethodnom periodu "zabušavali", odnosno nedovoljno vježbali ili unosili više kalorija nego što je bilo potrebno.

Podrška

Da biste ostali na zacrtanom putu, neophodna vam je podrška porodice, partnera, prijatelja, dragih ljudi. Nemojte da se ustežete da zatražite njihovu podršku, jer dokazano je da se osobe koje su uspjele da smršaju i održe željenu tjelesnu težinu često oslanjaju na druge da bi ostali motivisani.

Poslovna putovanja

Vođenje dnevnika o ishrani i fizičkoj aktivnosti može da vam pomogne da uočite obrasce, ali i primijetite napredak u aktivnom održavanju željene tjelesne težine. Na primjer, možda ćete primijetiti da se gojite kada često idete na poslovna putovanja ili kada radite prekovremeno. To shvatite kao signal da treba da isprobate drugačiji pristup, na primjer da počnete da pakujete posebnu hranu za putovanje ili da obavezno koristite hotelske bazene i teretane. Kada je riječ o prekovremenom radu, rješenje može da bude brza šetnja oko kompanijske zgrade u vrijeme pauze.

