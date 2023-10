Strah ili nervoza prilikom odlaska zubaru je vrlo česta pojava s kojom se susreće veliki broj ljudi. Prva asocijacija na odlazak kod stomatologa je problem vezan za zube, a najčešći je strah od bolne intervencije, tj. strah od zubara. Većina ljudi ima taj strah, a razlozi njegovog postojanja su različiti.

U nastavku možete pročitati zašto se javlja dentofobija, odnosno strah od stomatologa, te kako se izboriti s njim.

Zašto se javlja strah od zubara?

Jedan od najčešćih razloga zbog kojih nastaje strah od zubara je neprijatno ili bolno iskustvo u djetinjstvu, prilikom prvih posjeta stomatologu. Naime, ukoliko je prvi kontakt, odnosno posjeta djeteta stomatološkoj ordinaciji, prošla sa bolom, svaka sljedeća će sa sobom nositi isti osjećaj. Na taj način se kod djeteta usađuje odbojnost i neprijatnost prema svemu što je vezano za zubara. Loše iskustvo se najčešće zadržava i u kasnijem dobu, tako da stomatolog, i sve što je vezano za njegov posao, izazivaju isključivo negativna osjećanja.

Takođe, jedan od razloga zbog kojih se pacijenti boje stomatologa je taj što se prilikom sjedanja u stomatološku stolicu nemaju nikakvu kontrolu nad tim što se događa i ne znaju da li će ih i kada nešto zaboljeti.

Osim ovih razloga, vrlo često ljudi imaju strah od igala, mirisa ordinacije, zvuka bušilice, zubarske stolice...

Bol - najčešći krivac za strah od zubara

Potrebno je naglasiti da se prije nekoliko decenija lokalna anestezija nije koristila kod svih stomatoloških intervencija, tako da vam je manji ili veći bol prilikom posjete stomatologu bio skoro zagarantovan. To je još jedan dodatan razlog zbog koga su starije generacije doživljavale traume, čije su posljedice kod većine i danas prisutne, u vidu straha od svake posjete zubaru, pa makar to bio i kontrolni pregled.

Kako prevazići strah od zubara?

Kao što strah od stomatologa nije nastao preko noći, nije realno očekivati ni da će tako brzo nestati.

Evo nekoliko prijedloga kako da se izborite sa strahom:

Izbor pravog stomatologa

Za početak, pronađite stomatologa koji je pravi za vas, koji vam uliva povjerenje i sigurnost, jer je izbor pravog stomatologa ključni faktor. Kada zakažete pregled, bitno je da vas zubar sasluša pažljivo i strpljivo. On treba da vas razumije, dobije vaše povjerenje i da bude spreman da izađe u susret vašim zahtjevima kada je riječ o strahu koji imate. Zapamtite, stomatolog je vaš najbolji saveznik u liječenju dentofobije.

Zakažite najraniji termin

Zakažite najraniji termin, pogotovo ukoliko imate problem vezan za otok, bol i sl. Čekanje često umije da bude opterećujuće, jer dok čekate svoj termin, kroz glavu vam prolaze svakakve misli koje vas mogu natjerati da još jednom odustanete od pregleda. Zakazivanjem najranijeg termina sebi skraćujete vrijeme koje biste proveli razmišljajući o svom strahu.

Postepenost

Neka vaši prvi susreti sa stomatologom budu rezervisani za razgovor, sticanje povjerenja, a zatim i za pregled, uklanjanje kamenca ili poliranje zuba, odnosno za intervencije koje se vrše i bez davanja anestezije.

Bitno je naglasiti da uklanjanje kamenca zna da bude poprilično neprijatna intervencija, za koju nije moguće anestezirati sve zube, pa bi bilo dobro da vas stomatolog pripremi i za tu mogućnost.

Zamolite stomatologa da vam prethodno objasni postupak

Odnos pacijent-stomatolog mora biti pun povjerenja, a to se postiže tako što će vam zubar objasniti sve procedure koje će raditi tog dana, zatim, da li će boljeti ubod prilikom davanja anestezije, koliki će biti intenzitet bola, kako se razvija osjećaj prilikom djelovanja anestetika te kakav će biti osjećaj prilikom stomatološke intervencije i slično.

Redovne posjete stomatologu

Redovno posjećujte svog stomatologa i ne koristite izgovore da biste pomjerili termin. Odgađanje posjete zubaru nije rješenje, a ukoliko imate problem sa strahom od zubara, vrijeme je da se suočite s njim i da u saradnji sa stomatologom nađete najbolje rješenje za sebe.

Strah od toga koliko bi veliki problem mogao biti sa zubima, stvaraće vam negativan osjećaj svaki put kada dođe vrijeme za posjetu stomatologu, međutim, ako budete posjećivali svog stomatologa na svakih pola godine, uspostavićete opušteniji odnos, što će doprinijeti tome da se oslobodite straha.

Razlike između dentalne anksioznosti, straha i fobije

Dentalna anksioznost je najblaži oblik straha od zubara. Anksioznost je vrlo česta, a neki stepen dentalne anksioznosti doživi veći broj osoba kada se spremaju na zahvat koji još nikada nisu iskusili. Ona se može izbjeći ili umanjiti ukoliko stomatolog koji je pun razumijevanja i strpljenja, pacijentu prije zahvata pruži informacije o postupcima koji će se raditi.

Dentalni strah je reakcija na poznato i neugodno iskustvo koje se pacijentu već jednom dogodilo, pa on misli da će se to negativno stomatološko iskustvo opet ponoviti. Dentalni strah je vrlo čest kod djece, posebno kod one koja su u stomatološku ordinaciju došla tek kada ih je zub zabolio. Kako bi se izbjegao takav strah, preporuka je redovno posjećivanje stomatologa i prije nego što se pojavi potreba za stomatološkim zahvatom.

Dentalna fobija je oblik straha od zubara koji je najintenzivniji, a pojavljuje se kod djece, ali i kod odraslih osoba. Osobe koje pate od dentalne fobije izbjegavaće posjetu stomatologu sve dok ne dođe do određenog bola zuba s kojim se više ne mogu nositi te je odlazak stomatologu nužan. Jedna od mogućih opcija za takve pacijente je svjesna sedacija.

Simptomi fobije su vrlo snažni, a uglavnom se razlikuju od osobe do osobe. Neki od mogućih simptoma su:

* Povraćanje

* Znojenje

* Ubrzano kucanje srca

* Drhtavica

* Histerija

* Plač

* Osjećaj tjeskobe

* Blijedo lice