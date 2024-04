Kako prevladati poslijepodnevni umor bez kofeina

​U periodu nakon ručka naša pažnja polako počinje kopniti, e-poruke pred našim očima blijede, a entuzijazam je nešto poput kiše u sušnom danu. Ovo su tri naučno potvrđena savjeta kako prevladati poslijepodnevni umor bez dodatnih šoljica kafe.

Postoji jedan dio radnog dana koji većinu ljudi uspori kada je riječ o našem dnevnom ritmu: oko 15.00 započinje pad. U tih nekoliko sati nakon ručka naša pažnja polako počinje opadati.

Naši unutrašnji cirkadijalni biološki satovi regulišu nivo energije tokom dana. Prema američkom Nacionalnom udruženju za zdravi san, cirkadijalni ritam pada i raste u različito doba dana, a znatno opada između 14 i 17 sati, pišu Dipak Čopra i Kabir Segal za "CNBC Make it".

Ako ste česta žrtva poslijepodnevne dekoncentracije i zamora, ovo su tri naučno potkrijepljena načina za borbu protiv toga, pri kojima vam kofein nije potreban:

1. Jedite doručak i ručak s malo ugljikohidrata

Kako biste spriječili umor, pobrinite se da vaš doručak i ručak budu zdravi. Hrana koja je bogata ugljikohidratima, ali siromašna proteinima, može dovesti do skoka šećera u krvi, što može rezultirati velikim smanjenjem energije, pokazalo je istraživanje.

Takođe je važno ostati hidratizovan tokom dana i oduprijeti se iskušenju grickanja slatkiša. Ako u podne počnete osjećati glad, odlučite se za alternative za podizanje energije (npr. sirove orašaste plodove, jogurt ili povrće) umjesto da krenete prema automatima sa slatkišima.

2. Prošetajte

Studija iz 2017. objavljena u naučom časopisu "Physiology & Behavior" otkrila je da su kratki periodi tjelesne aktivnosti (na primjer 15 minuta hodanja) kod osoba s hroničnim nedostatkom sna puno učinkovitija u podizanju nivoa energije od dnevne konzumacije kofeina (tj. 50-miligramskih kapsula kofeina).

Ako osjetite pospanosti, ustanite od stola i prošetajte. Čak i kratka šetnja kancelarijom ili hodnikom kako biste posjetili kolegu može vam dati prijeko potreban energetski impuls.

3. Slušajte muziku

Istraživanje je pokazalo da muzika može povećati nivo koncentracije. Baš kao što može podstaći vaše vježbanje, muzika može isto djelovati prije vaših poslijepodnevnih prezentacija, navodi Karson Tejt, autor knjige “Work Simply: Embracing the Power of Your Personal Productivity Style” (eng. "Radite jednostavno: prihvatite snagu vašeg ličnog stila produktivnosti”).

Različiti ljudi imaju različite muzičke preferencije, ali Tejt preporučuje opušteni ritam koji će vam pomoći da razbistrite misli. Kaže da su instrumentali trik koji pomaže da prebrodimo kognitivna zatišja, prenosi "Točka na i".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.