Kako reaguje naše tijelo kada prestanemo piti kafu

Ako donesete odluku da prestanete da pijete kafu ili da smanjite unos kofeina, koji u organizam unosimo iz kafe, a manje iz gaziranih pića, naše tijelo može da se pobuni i da nam ukaže na neke od neobičnih simptoma.

Prema studiji iz 2019. godine koja je objavljena u časopisu "Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics", oko 90 odsto odraslih Amerikanaca redovno konzumira kafu.

Ta jutarnja šoljica kafe nas ne budi samo za cijeli dan, već daje podsticaj milijardama prijateljskih mikroba koji žive u našem sistemu za varenje. Jer, prema sve većem broju istraživanja, postoje dokazi da jedan espreso može pozitivno da utiče na naš mikrobiom - crevne bakterije - što dovodi do boljeg opšteg zdravlja, pa čak i dužeg života.

Ali ako imate neželjene efekte kafe, kao što su gorušica, nervoza ili nesanica, razmislite o smanjenju.

Kofein je mač sa dvije oštrice

Kada je u pitanju glavobolja, kofein je mač sa dvije oštrice. Ne samo da je konzumacija kofeina povezana sa češćim glavoboljama, već je i odvikavanje od kofeina povezano sa tim. Kako ističe Američka fondacija za migrenu, kafa ponekad može da se koristi za liječenje glavobolje, uz medicinski savjet.

U zavisnosti od jačine navike prema napitku kao što je kafa, odvikavanje je teško. Čak i ljudi koji piju po jednu šoljicu kafe dnevno, mogu naići na problem kada odluče da ostave kafu, prenosi RTS.

Preporuka stručnjaka je da odvikavanje od kofeina, koji se nalazi i u gaziranim pićima, treba da bude postepeno. Osjećaj nedostatka kafe u našem tijelu za par dana će nestati.

Kada prestanemo da pijemo kafu krvni sudovi se vraćaju na svoju prirodnu veličinu. Takođe, može doći i do gubitka kilograma, naročito ako iz dnevne rutine izbacimo gazirana pića.

Kofein je stimulans našeg probavnog sistema, pa prestankom unosa kofeina u tijelo može doći do problema sa probavom. Savjet stručnjaka je da povećate unos vode i u ishranu uvrstite namirnice bogate vlaknima, kao što su voće, povrće i orašasti plodovi.

Kada prestanemo da unosimo kofein u tijelo pojavljuju se simptomi anksioznosti i blage razdražljivosti. Stručnjaci navode da će i san biti kvalitetniji.

Kofein je stimulans

Kofein je stimulans, pa je moguće osjetiti mali pad energije prvih dana odvikavanja. Mogu se javiti simptomi pospanosti i smanjene aktivnosti. Savjet je da odvikavanje od kafe bude postepeno.

Bijeli zubi bez mrlja od kafe

Američka stomatološka asocijacija smatra da su kafa i soda (gazirana pića) - sa kofeinom ili ne - neke od najopasnijih namirnica za zubnu gleđ.

Kada izbacite kafu bićete "opušteniji"

Ako jutro počnete bez šoljice kafe, smanjićete neku vrstu jutarnje treme, razdražljivost i nivo stresa. Moguće je da se pomalo osjećate uznemireno, ali će to za dan, dva proći.

Prednosti konzumiranja kafe

Neke od ranijih studija nagovijestile su da bi kafa mogla da ima "tamnu" stranu, ali novija istraživanja sugerišu da ona može da ima zdravstvene koristi.

Kafa svakako zadržava svoje potencijalne rizike, zbog visokog sadržaja kofeina. Ona privremeno može da nam podigne krvni pritisak. Velike količine nefiltrirane kafe povezane su sa blagim povećanjem nivoa holesterola u organizmu.

