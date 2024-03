Kako se naviknuti na pomjeranje sata?

I ove godine, kao i prethodnih, posljednje nedjelje u martu pomjeraćemo kazaljke na satu jedan čas unaprijed, s dva na tri časa.

No, iako su svi naviknuti na ovu promjenu, ipak postoje i mišljenja da to negativno utiče na organizam, ali i raspoloženje.

Zašto se pomjera sat

Prvobitno je pomjeranje sata bilo namijenjeno boljem usklađivanju radnog vremena s prirodnim dnevnim svjetlom, čime se smanjivala potreba za umjetnom rasvjetom i time štedjela energija, ali to je kasnije naišlo na kritike.

Naučnici kažu da pomjeranje sata negativno utiče na biološki sat i ritam ljudi, uzrokuje promjene raspoloženja, a može čak pogoršati mentalno zdravlje.

Argumenti za pomjeranje sata:

- Ušteda energije: pomjeranje sata na ljetno računanje vremena znači dodatni sat dnevnog svjetla u večernjim satima, čime se smanjuje potreba za korištenjem rasvjete.

- Bolje korištenje dnevne svjetlosti: pomjeranje sata usklađuje radno vrijeme s prirodnim svjetlosnim uslovima, što omogućava veću aktivnost i efekat dnevnog svjetla.

- Promovisanje rekreacije i aktivnosti na otvorenom: duže večeri omogućavaju više vremena za rekreaciju na otvorenom te druge aktivnosti.

Argumenti protiv pomicanja sata:

- Uticaj na biološki sat: pomjeranje sata može imati negativan učinak na biološki sat i ritam ljudi, što opet može uzrokovati probleme sa spavanjem, raspoloženjem, pa čak i pogoršati mentalno zdravlje.

- Nedosljednost i konfuzija: česte promjene vremena uzrokuju konfuziju prilikom planiranja događaja i putovanja.

Kako pomjeranje sata utiče na zdravlje?

Stručnjaci ističu da pomjeranje sata može ozbiljno naštetiti zdravlju, pa čak i uzrokovati dugoročne zdravstvene probleme. Istraživanja su pokazala kako je promjena vremena uzrokovana pomjeranjem sata povezana s fizičkim i psihičkim tegobama. S obzirom na to da tijelo funkcioniše po principu svjetlo - mrak, odnosno tokom noći luči melatonin, hormon koji je povezan sa svim drugim fiziološkim procesima. Kada se on poremeti, poremeti se i zdravlje, ali to se rjeđe dešava prelaskom na zimsko računanje vremena, kada većina nas jedva dočeka dodatni sat sna i priliku da se naspava.

Stručnjaci kažu da tih sat vremena može zaista da poremeti naš unutrašnji sat i bioritam, pogotovo ako smo imali prethodno ustanovljenu rutinu.

Zbog te promjene može doći do glavobolje, umora, manjka koncentracije, neispavanosti i ostalih simptoma koji je prate.

Povećan rizik od srčanih i moždanih udara - Dokazano je da pomjeranje sata ima negativan učinak na kardiovaskularno zdravlje, a prema preliminarnim istraživanjima predstavljenim na godišnjoj konferenciji neurologa u SAD 2016. utvrđeno je kako se stopa rizika od moždanog udara u Finskoj povećala za osam odsto tokom prva dva dana od početka prelaska na ljetno računanje vremena u odnosu na dvije sedmice prije i nakon pomjeranja sata.

Takođe, i stariji te osobe koje boluju od karcinoma imaju najveći rizik od kardiovaskularnih oboljenja u tom periodu. Poremećen san može doprinijeti povišenom krvnom pritisku i lošem mentalnom zdravlju, a oba simptoma predstavljaju glavne uzroke srčanog i moždanog udara.

Ranije se budite - Prelazak na ljetno računanje vremena oduzima jedan sat, ali šta kada ste se već navikli na to da ustajete u određeno vrijeme? Iako će tada umjesto osam biti sedam časova, vrlo je vjerovatno da ćete se nastaviti buditi u sedam, jer je vaše tijelo tako naviklo.

Znakove da ne spavate dovoljno ćete lako prepoznati, ali jedini način da ih se rešite je da se naspavate tako što ćete otići u krevet ranije.

Kako da se prilagodite pomjeranju sata?

Kako biste spremni dočekali ovu promjenu, trebalo bi da počnete s pripremama na vrijeme. Ukoliko ste svjesni da sutra ustajete sat vremena ranije, pokušajte da legnete u krevet ranije, konzumirajte namirnice koje pomažu da lakše zaspite, te probajte da vježbate pred spavanje ili da se opustite čitajući knjigu.

Iako se čak i redovno vježbanje u jutarnjim časovima može povezati sa boljim snom, za one koji preferiraju večernje sate idealno bi bilo vježbati nekoliko sati prije odlaska u krevet i da, samim tim, na neki način započnete vašu večernju rutinu. Stvar je u tome da vježbanjem podižete tjelesnu temperaturu i otkucaje srca, a kada se tijelo priprema za spavanje temperatura se prirodno spušta, pa zbog toga, ukoliko vježbate previše kasno, rizikujete da obrnete ovaj proces.

Takođe, možete početi da pomjerate vrijeme buđenja nekoliko dana ranije, i to svaki dan po 15 minuta. Tako ćete postepeno prilagoditi vaš unutrašnji sat i proći bezbolnije kroz promjenu sata.

