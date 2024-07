Kako se njeguje ekcem tokom ljeta?

Ekcem, poznat i kao atopijski dermatitis, je inflamatorno stanje kože koje izaziva ljuskavi, upaljeni osip koji svrbi. Iako je tačan uzrok ekcema nepoznat, vjeruje se da je rezultat genetskih faktora i faktora životne sredine.

S obzirom na to da nijedan specifični test ne može da dijagnostikuje ekcem, ljekari postavljaju dijagnozu na osnovu fizičkog pregleda i na osnovu toga da li simptomi ispunjavaju specifične kriterijume.

Dermatolozi predlažu 5 načina na koje treba njegovati ekcem tokom vrućina

Visoke temperature ne samo da čine život generalno neprijatnijim, već kombinacija znoja, vlage i toplote takođe stvara nepovoljne uslove za ljude sa osjetljivom kožom, posebno za one sa ekcemom. Ljudi sa ekcemom već imaju ugroženu kožnu barijeru, ali ekstremne temperature je dodatno remete, naglašavaju dermatolozi.

"Visoke temperature pojačavaju znojenje, a znoj sadrži hemikalije kao što su natrijum, hlorid, nikl i kadmijum, koji izazivaju iritaciju kože, pogoršavajući tako ekcem. Dalje, toplota uzrokuje gubitak vode iz kože, dehidrira ćelije kože i iscrpljuje barijeru za vlagu", objašnjava dermatolog dr Azadeh Shirazi.

Tim povodom dermatolozi preporučuju 5 načina njege osjetljive kože, kao i kože sa ekcemom tokom visokih ljetnjih temperatura.

1. Hidratacija

Dermatolozi naglašavaju važnost nanošenja hidratantne kreme kako bi koža ostala hidrirana i ojačala kožnu barijeru. To je posebno važno kada se tokom ljeta poveća gubitak vode iz ćelija kože. U idealnom slučaju, kožu sa ekcemom treba odmah nakon tuširanja/kupanja namazati odgovarajućom kremom, i to nekoliko puta tokom dana. Prilikom izbora kreme savjet je da se biraju one koje imaju sertifikat da je proizvod prošao rigorozne testove i da je pogodan za osobe sa ekcemom ili osjetljivom kožom. S druge strane, dermatolozi predlažu da se izbjegavaju kreme ili losioni koji sadrže iritante kao što su: parfemi ili boje.

2. Nosite prozračnu, široku odjeću

Kada su visoke temperature savjet je da se nosi široka i lagana odjeća od prirodnih materijala, što posebno važi za osobe sa ekcemom.

"Lagana odjeća i prozračne pamučne tkanine najbolje su za ekcem. Prirodno vlakno kao što je pamuk je meko, prozračno i hipoalergeno. Što se tiče donjeg veša, pamučni i svileni, kao i 'labavi' sportski grudnjaci/topovi, koji propuštaju vazduh, odlični su jer se ne trljaju o kožu na uobičajenim mjestima", daje primjer dr Shirazi i podsjeća da svaki novi komad odjeće treba prvo oprati pa tek onda obući, što je posebno važno za osobe sa ekcemom.

3. Tuširanje hladnom vodom

Znoj smeta koži sa ekcemom, a hladan tuš je savršeni "protivotrov", kažu dermatolozi. Tuširanje takođe može da isprazni znoj nakon treninga i očisti kožu od iritantnih hemikalija poput hlora nakon kupanja u bazenu. Tokom visokih spoljnih temperatura tuširanje toplom vodom se ne preporučuje za osobe ekcemom jer topla voda može da isuši i iritira kožu.

4. Pijte što više vode kako bi izbjegli dehidraciju

Posljedice dehidracije po vrućem vremenu se lako osjete, a to uključuje i našu kožu. Dobra hidratacija je zaista važna za opšte zdravlje tijela i za barijeru kože, posebno one sklone ekcemima. Ako unosimo dovoljno vode tokom vrućine hidratacija jača kožnu barijeru, koja djeluje kao odbrana od pokretača ekcema.

5. Koristite klima uređaj, ali da to bude bezbjedno za vas

Dermatolozi preporučuju osobama sa ekcemom da ostanu u zatvorenom prostoru sa klima uređajem što je više moguće, ali uz ispunjavanje nekih bezbjednosnih aspekata. Iako je klima uređaj bezbjedan za osobe sa ekcemom i pomaže da se koža hladi i sprečava znojenje, stručnjaci upozoravaju i da klima uređaj može da smanji vlažnost u zatvorenom prostoru, što može da isuši kožu, prenosi Telegraf.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.