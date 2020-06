Kako se riješiti toksičnih misli?

Toksične misli mogu izazvati čak oko hiljadu negativnih emocija i fizičkih reakcija. Evo zašto i kako preusmjeriti misli.

Kada govorimo o toksičnim mislima pod njih spadaju sve one negativne misli koje imaju loše posljedice za vaše psiho-fizičko zdravlje - strah, ljubomora, zamjeranje, samokritika, osjećaj krivice itd. Sve to ostavlja “gorak okus u ustima”, ali i sprečava nas da uživamo u svom ličnom miru i staloženosti.

Situacija s koronavirusom dovoljno je stresna sama po sebi zato su vam ove emocije realno suvišne. Ipak, ljudski ih je osjećati, ali imamo alate kako ih možete utišati.

Stvar je discipline, vježbe i samosvijesti.

Većina online savjeta odlazi u smjeru “hranjenja” pozitivnim mislima - ima i ona poznata “jedna pozitivna misao jača je od više negativnih”, ali stručnjaci upozoravaju da je jako važno uvažiti i one negativne emocije. Kada naiđu, osvjestite ih, prihvatite i oprostite si. Time ćete ih učiniti normalnima, prihvatljivima i lakše se nositi s njima, te ih lakše otpustiti. Jer sve misli su u redu, i pozitivne i negative jer to su samo misli.

Demisitifikovanje crnih misli isto je nešto što vam može pomoći.

Ako imate navalu straha i negativnih predviđanja prvo se vratite - svom dahu. Nakon desetak dubokih udisaja iz stomaka pomozite sebi i sagledajte realnu sliku stvari ili nazovite nekog prijatelja da vam pomogne u tome. Tako ćete uvidjeti da vaš scenario nije jedini istinit, može se rasplesti i na više pozitivnih načina i realno ne znamo šta će biti. Ako vas u ovoj situaciji uznemiruje i sama neizvjesnost, zadržite se u trenutku i razmišljajte samo dan unaprijed. Koncentrišite se na stvari na koje možete uticati trenutno, tu i sada. Šta možete učiniti sada da se osjećate bolje, što će vas danas razveseliti.

Kako ovih dana svi provodimo previše vremena na društvenim mrežama, lako je osjetiti i ljubomoru ili zavist. Neko kod kuće ima bazen ili dvorište? Nije u finansijskim problemima pa se hvali s novim shopping pošiljkama? OK je osjetiti žalac zavisti. No, upitajte se - je li to stvarno ono što bi vas učinilo sretnijima. Svako ima svoje vrijednosti, sjetite se koje su vaše i koncentrišite se na njih, radije nego na nestvarni život Instagrama.

Počnite s malim stvarima - kako bi zaokupirali mozak, podigli serotonin i smanjili 24/7 razmišljanje potrebno je malo truda. Upravo on pomoći će vam da prebacite fokus na nešto pozitivnije. Muče vas odnosi iz prošlosti, nešto što je ostalo neriješeno? Glasno pljesnite! Sjetite se da ste učinili sve što ste mogli, da je to iza vas i bacite se na posao – šetnja, kuhanje, crtanje, pronađite hobi i na kraju – dobro se zabavite! Dozvoljeno je.

(Ljepota&Zdravlje)