Kako se riješiti zavisnosti od šećera?

Šećer se nalazi u mnogim namirnicama, te ga je teško u potpunosti eliminisati iz ishrane.

No, ukoliko se šećer unosi u organizam u prevelikim količinama, to se može izuzetno negativno odraziti na zdravlje, a možda i najveći problem u vezi sa šećerom je to što on izaziva zavisnost i zdravstvene probleme. U nastavku čitajte više o tome kako da smanjite unos šećera.

Kako šećer utiče na organizam?

Dokazano je da se ljudi tokom konzumacije šećera osjećaju srećno i raspoloženo jer tom prilikom dolazi do otpuštanja dopamina i serotonina. Ipak, pretjerana konzumacija šećera može izazvati gojaznost, dijabetes, srčane bolesti i probleme sa krvnim pritiskom. Ponekad je u redu da uživate u poslasticama, ali je vrlo važno ne pretjerivati u tome.

Simptomi koji ukazuju na to da unosite previše šećera su prekomjerna težina, umor, bezvoljnost, visok nivo lošeg holesterola, nedostatak energije i tromost.

Preporuka je da se u proljeće uradi detoks i da se izbaci šećer iz ishrane, barem na neko vrijeme. Prednosti takve detoksikacije su višestruke, a mršavljenje, te ljepša i blistavija koža, kao i povećan nivo energije samo su neke od njih.

Ako želite izbaciti šećer iz svakodnevne ishrane, savjetuje se da prestanete konzumirati slatkiše, sokove i vještačke zaslađivače, kao i običan šećer.

Evo nekoliko savjeta i trikova koji vam mogu pomoći da u potpunosti eliminišite ili barem smanjite unos šećera u organizam:

- Ne izbacujete naglo šećer iz ishrane, već postepeno smanjujte količinu,

- Unosite dovoljno energetski vrijednih nutrijenata, poput proteina, masti, zdravih ugljenih hidrata,

- Hidrirajte se, jer se može desiti da mislite da ste gladni, a zapravo ste samo bili žedni,

- Uobročite se i time obezbijedite adekvatnu količinu energije,

- Uvedite fizičku aktivnost u svakodnevni raspored i

- Unosite zdrave ugljene hidrate, kao što su žitarice, voće i neke vrste povrća.

Izbjegavajte zaslađene napitke

Sokovi, a posebno gazirana pića, sadrže veću količinu šećera, a tu spadaju i energetski napici, te topli napici, poput zaslađene kafe, kapućina i sl., jer su oni vrlo kalorični, te sadrže vještačke zaslađivače i šećer, koji negativno utiče na jetru i otežava probavu. Savjet je da umjesto zaslađenih napitaka birate običnu vodu, vodu s limunom ili listićima mente, biljne čajeve i sl.

Ne kupujte žitarice za doručak

Žitarice koje kupujete za doručak su među najgorim procesuiranim namirnicama jer sadrže puno dodatog šećera. Umjesto toga, radije birajte zdravije opcije za doručak, poput zobene kaše, grčkog jogurta, jaja i avokada. Takav doručak snabdjeće organizam proteinima i vlaknima, te će vas držati sitim do sljedećeg obroka.

Pripazite na deserte

Većina poslastica i deserta je u nutritivnom smislu vrlo siromašna, jer sadrže veću količinu šećera koji izaziva nagli porast, a zatim i pad šećera u krvi, a kao posljedica toga se javlja umor, glad i želja za još većim količinama šećera. No, zdravija zamjena za to je svježe voće, grčki jogurt sa cimetom i voćem, tamna čokolada... Takođe, voće je uvijek dobra zamjena za nezdrave slatkiše jer sadrži vlakna, vitamine i minerale, pa se preporučuje da ga uključite u prehranu.

Vodite računa o spavanju

Loš san se često povezuje s depresijom, slabom koncentracijom i oslabljenim imunološkim sistemom, a dobro je poznata veza između nedostatka sna i gojaznosti, jer je dokazano da na kvalitet sna utiče i hrana koju jedemo. Osim toga, kada ste neispavani, mnogo su veće šanse da ćete tokom dana unijeti više kalorija i nezdrave hrane. Zbog toga se porudite da spavate minimalno sedam sati, te uvedite zdravu rutinu spavanja, koja podrazumijeva odlazak na spavanje i buđenje svaki dan u isto vrijeme.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.