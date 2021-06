Kako se sve koristi čuvarkuća

Čuvarkuća na našim prostorima češće se koristi kao ukrasna, nego kao ljekovita biljka, a raste od Markoda do Irana, na planinama Pirinejskog poluostrva, Alpa, Karpata,Balkana, Turske i Kavkaza.

Možda se i sjećate da je to biljka kojom su nam u djetinjstvu liječili bolove u uhu…

Sastav i ljekovito djelovanje

Čuvarkuća sadrži tanin, biljnu sluz, masno ulje, smolu, kalcijumov malat, mravlju i jabučnu kiselinu. Moderna su istraživanja potvrdila da posjeduje vrlo vrijedne kiseline, flavonoide i ugljene hidrate. U narodnoj medicini koristi se zbog svojih protivupalnih, adstringentnih i diuretičkih svojstava. Primjenjuje se u obliku soka, obloga, masti, tinkture ili čaja.

Najbolji prirodni lijek za uhobolju

Čuvarkuća je stari narodni lijek za uhobolju, oštećenja bubnjića i gubitak sluha. Njen sok rastvara višak skrućene smole u uhu i uopšteno smanjuje bol. Mnogi su se uvjerili da djeluje bolje nego kapi iz apoteke, a čak je i neki pedijatri preporučuju za djecu. Da bi se njome liječili dovoljno je istisnuti 2 do 3 ml soka iz lista, ukapati u uho, malo odležati i nakon nekoliko minuta pustiti da sok iscuri van iz uha.

Izvanredan lijek za kožne bolesti i rane

Čuvarkuća ima slično djelovanje aloe veri, koja je poznata u liječenju različitih kožnih tegoba. Ova biljka se smatra jednim od najsigurnijih lijekova za širok spektar kožnih bolesti. Zbog protivupalnih i antiseptičkih svojstava služi i kao odlična prva pomoć kod opekotina, uboda i ugriza, jer pruža brzo olakšanje i smirenje. Problematično mjesto jednostavno premažite sokom čuvarkuće ili stavite oblog od prerezanog lista.

Sok čuvarkuće

Sok čuvarkuće sadrži polisaharide i antibakterijske spojeve koji se uspješno bore protiv bakterija. Pomaže i kod nervnih smetnji, strahova i padavice, te protiv crijevnih parazita. Može se piti ili grgljati u slučaju bronhitisa, gnojne upale zuba, uva i grla. Preporučuje se kod zloćudnog tumora materice i usne šupljine. Pijte tri kašike soka na dan ili pojedite nekoliko listova ove biljke.

Čuvarkuća u medu

Ova smjesa uspješno liječi miome i ciste na maternici te probleme sa štitnom žlijezdom. Djeluje detoksikacijski te se preporučuje nakon neumjerenosti u jelu i piću. Pomiješana s vrućom vodom, smjesa čuvarkuće i meda snižava temperaturu. Sameljite 750 g listova čuvarkuće i pomiješajte ih s kilogramom meda. Uzimajte jednu kašiku ujutro na prazan želudac i tokom dana jednu do dvije kašičice.

Čaj od čuvarkuće

Čaj od čuvarkuće izvrstan je kod obilnih menstruacija, menstrualnih grčeva, proliva i čireva. Kuhajte 10 g svheže ili 12 g osušene čuvarkuće 15 minuta u 250 ml vode. Procuhedite i pustite da se ohladi. Ujutro natašte popije čašicu čaja, a nakon toga svaki sat po jednu kašičicu čaja.

Uzgoj čuvarkuće

Čuvarkuću je lako uzgojiti iz njenih podanaka. To je vrlo otporna biljka koja se može uzgajati u teglama ili na otvorenom. Dostupna je u različitim bojama, a naraste do dvadesetak centimetara. Gdje god da je posadite nećete pogriješiti. Imaćete lijep ukras, a uz to i lijek nadohvat ruke. Zanimljivo je da čuvarkuća djeluje i nakon zamrzavanja.

To je logična posljedica njene visoke tolerancije na hladnoću i sposobnosti preživljavanja u zimskim uslovima. Bere se od marta do oktobra, a ako je u tegli onda i tokom čitave godine. Trudnice i dojilje trebaju izbjegavati čuvarkuću.

(Dnevnik.hr)