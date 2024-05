Već od početka ovog mjeseca vladala je praznična atmosfera, odnosno još od 1. maja, kada je nezaobilazan roštilj, a nakon toga je uslijedio i Vaskrs te slave Đurđevan i Markovdan, tako da nije čudno ako ste ovih dana malo pretjerali sa unosom hrane i pića. No, poslije svega toga, sada se postavlja pitanje kako se vratiti u formu poslije praznika i slava. Odgovore potražite u nastavku teksta.

Koji je prvi korak?

Kako biste se vratili u formu nakon praznika, najbitnija je hidratacija, koja je jedna od najefikasnijih i najlakših metoda za povratak u normalno stanje. Vjerovatno ste i vi tokom praznika pili previše alkoholnih pića ili zaslađenih napitaka, a gubili ste iz vida običnu vodu, no sada je trenutak da se vratite ovom napitku. Nutricionisti savjetuje da se pije i do tri litre vode na dan, i to najviše pred obrok, a kako bi želudac bio pun, odnosno kako se ne bi unosilo previše hrane.

Evo nekoliko savjeta koji će vam pomoći da se vratite u formu:

- Detoksikacija organizma - Nakon što praznici prođu, ljudi većinom osjećaju potrebu za detoksikacijom poslije teške, masne i začinjene hrane, te slatkiša. Zbog unošenja takve hrane, često se javljaju problemi sa varenjem, što stvara stres za cijeli organizam. U tom periodu bi bilo poželjno da eliminišete ili bar smanjite unos alkohola, kafe, cigarete, rafinisani šećer i zasićene masti, a savjetuje se da tada u svakodnevnu ishranu dodate vlakna, voće i povrće, te da budete što aktivniji tokom dana.

- Redovno doručkujte – Doručak bi trebao da sadrži svježe voće, jogurt ili obrano mlijeko, te žitarice ili hljeb od cijelog zrna. Praznični obroci se većinom vrte oko kolača i torti, a voće je tada zaboravljeno i često je samo dekoracija. Zato biste ga trebali ponovo uvesti u ishranu, a najbolje vrijeme za to je doručak.

- Standardizujte ručak i jedite manje u toku dana – Hranjiv, ali u isto vrijeme niskokalorični ručak može biti supa od povrća, ćureća prsa, filet ribe uz bareno povrće, a takođe možete kombinovati parče hljeba od celog zrna sa salatom. Bitno je da ne opterećujete tijelo dodatnim izgladnjivanjim kako biste "ubrzali" proces gubljenja kilograma. Ako jedete redovno i kvalitetno, veća je vjerovatnoća da će tijelo imati manju potrebu za grickalicama ili dodatnom hranom između obroka.

- Večera treba da bude lagana - Salate su najbolja opcija, jer one pomažu da se brzo skine težina. Možete izabrati jednostavne salate, od povrća koje volite, a u koje možete dodati i manji izvor proteina, tj. nekoliko komada mesa, nemasni sir, leblebije ili pasulj. Salatu možete začiniti kašičicom maslinovog ulja i limunovim sokom, bez visokokaloričnih soseva.

- Vježbajte minimum pola sata dnevno - Radite kardio vježbe koje će vam pomoći da se masti brže pokrenu, a možete se penjati uz stepenice, te hodati brzim hodom. Tih tridesetak minuta treninga kod kuće može biti efektno i jednostavno, i to bez mnogo napora. Postoji mnogo vježbi koje možete i kod kuće sprovoditi, poput izdržaja, trbušnjaka, sklekova, čučnjeva, iskoraka, a za kardio dio uvijek je dobra šetnja ili džogiranje. Naravno, uvijek možete krenuti i u teretanu.

- Redovno spavajte – Tijelu je nakon perioda prevelikog unosa hrane i pića potreban odmor te dobar san, a iako on neće obrisati efekte ovakvog načina života, ipak će pomoći tijelu da se brže regeneriše, ali i da ćelije dobiju prijekopotreban odmor. Manjak sna ili nekvalitetno spavanje utiče na hormone sitosti i gladi, a njihov balans je jako važan u organizmu za regulaciju apetita, s tim da nedostatak sna može biti povezan sa povećanim apetitom. Jedna studija je pokazala da ako manje spavate, tijelo vam traži dodatnu energiju, pa tada konzumirate više kalorija na dnevnom nivou nego što je to inače slučaj.

