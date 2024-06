Kako sniziti krvni pritisak za pet minuta

Povišen krvni pritisak, ili hipertenzija, je jedan od najčešćih zdravstvenih problema sa kojima se suočava savremeno društvo.

Ukoliko ste i vi među onima koji se bore sa ovim problemom, a želite da pronađete brz i efikasan način da snizite pritisak bez upotrebe ljekova, onda je ova drevna kineska tehnika pravo rješenje za vas. Prije nego što se upustimo u objašnjavanje same tehnike, važno je razumjeti šta zapravo dovodi do povišenog krvnog pritiska.

Stručnjaci ističu da su glavni krivci za ovo stanje:

Neredovno uzimanje terapije – mnogi pacijenti sa dijagnozom hipertenzije ne pridržavaju se propisane terapije, što može dovesti do ozbiljnih komplikacija. Stres – Savremeni način života pun je stresnih situacija, koje mogu značajno uticati na krvni pritisak. Neadekvatna ishrana – Prehrana bogata zasićenim mastima, natrijumom i šećerom direktno doprinosi razvoju hipertenzije. Pored ovih glavnih faktora, na povišen pritisak mogu uticati i genetska predispozicija, gojaznost, konzumiranje alkohola i cigareta, kao i nedostatak fizičke aktivnosti.

Idealne vrijednosti krvnog pritiska

Da biste znali da li vam je krvni pritisak u granicama normale, neophodno je redovno ga kontrolisati. Vrijednosti koje se smatraju idealnim su:

Sistolni pritisak (gornja vrednost): 90-120 mmHg

Dijastolni pritisak (donja vrednost): 60-80 mmHg

Ukoliko su vaše vrijednosti konstantno iznad 140/90 mmHg, to je znak da imate povišen krvni pritisak i da je neophodno preduzeti određene mjere. Ipak, prije započinjanja bilo kakve terapije, važno je konsultovati se sa ljekarom.

Kineska tehnika za snižavanje pritiska

Ukoliko vam ljekar utvrdi da nema potrebe za medikamentnom terapijom, onda je pravo vrijeme da isprobate ovu drevnu kinesku tehniku za snižavanje krvnog pritiska. Prema rečima dr Lu Hansena, ljekara moskovskog fudbalskog kluba „Spartak„, ključ leži u pravilnom protoku krvi do mišića i tkiva.

Naime, kada krv stagnira u određenom dijelu tela, to mesto postaje rizično za razvoj različitih oboljenja. Rješenje je u omogućavanju nesmetanog protoka krvi u problematičnoj regiji, čime se tijelu daje šansa da se samo izliječi. U tome može pomoći masaža dve specifične tačke na tijelu.

Prva tačka – linija iza uha

Prva regija koju treba tretirati je linija koja se proteže od iza ušne resice do sredine ključne kosti. Ovu liniju ne treba pritiskati niti snažno masirati, jer to može izazvati kontraefekat. Umjesto toga, nježno je „mazite“ blagim pokretima odozgo nadole, jedva dodirujući vrhovima prstiju. Ponovite po 10 puta sa obe strane.

Važno je napomenuti da ovu masažu treba izvoditi nježno, bez snažnog pritiska, kako ne biste izazvali neželjene posljedice. Cilj je samo stimulisati protok krvi, a ne izazvati bol ili nelagodu.

Druga tačka – na licu pored uha

Druga tačka koju treba masirati nalazi se na licu, u nivou ušne resice, tačno pola centimetra od uha u pravcu nosa. Za razliku od prethodne regije, ovu tačku treba masirati snažnije, po minut sa obje strane.

Kružite vrhovima prstiju čvrsto, ali ne do granice bola. Treba da osjetite prijatan pritisak, ali ne i nelagodnost. Ova masaža će stimulisati cirkulaciju u predjelu lica i glave, što će pomoći u snižavanju krvnog pritiska.

Nakon ovog jednostavnog petominutnog tretmana, vaš krvni pritisak bi trebalo da se snizi. Redovnom primjenom ove tehnike, uz prilagođenu ishranu i zdrav životni stil, možete efikasno regulisati svoj pritisak bez oslanjanja na ljekove.

Dodatni savjeti za snižavanje krvnog pritiska

Pored ove efikasne masaže, postoji još nekoliko prirodnih načina da snizite krvni pritisak:

Prilagodite ishranu – jedite više voća, povrća, integralnih žitarica, ribe i zdravih masti. Izbjegavajte prerađenu hranu, zasićene masti, so i šećer. Redovno vježbajte – umjerena fizička aktivnost, poput šetnje, plivanja ili vožnje bicikla, može značajno doprinijeti snižavanju pritiska. Opustite se – pronađite način da se izborite sa stresom, bilo da je to kroz meditaciju, jogu, duboko disanje ili neku drugu opuštajuću aktivnost. Ograničite alkohol i so – preterano konzumiranje alkohola i soli može pogoršati hipertenziju, zato ih unosite u umjerenim količinama. Prestanite sa pušenjem – pušenje značajno povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti, uključujući i hipertenziju. Primjenom ovih savjeta, u kombinaciji sa drevnom kineskom tehnikom masaže, možete efikasno sniziti svoj krvni pritisak i poboljšati ukupno zdravstveno stanje. Ipak, ne zaboravite da redovno konsultujete svog ljekara i pratite njegove savjete.

Hipertenzija je ozbiljno oboljenje koje može dovesti do brojnih komplikacija, poput srčanog i moždanog udara, ako se ne liječi na adekvatan način. Zato je važno da budete posvećeni svom zdravlju i da pridajete značaj prevenciji i ranom otkrivanju ovog stanja.

Sa pravim pristupom, strpljenjem i disciplinom, možete držati svoj krvni pritisak pod kontrolom i uživati u kvalitetnom i aktivnom životu. Ne dozvolite da vas hipertenzija spriječi u ostvarivanju vaših ciljeva i snova. Preduzmite korake već danas i učinite nešto dobro za svoje srce i svoje zdravlje, prenosi RTCG.

