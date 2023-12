Kako spriječiti prejedanje tokom praznika?

Praznici su pred nama, a to je često period kada ljudi sebi daju oduška i tih nekoliko dana konzumiraju tešku hranu, u kombinaciji sa alkoholom, sokovima i poslasticama. Takve namirnice često stvaraju osjećaj naduvenosti i tromosti, a kako se to ne dogodilo i ove godine, u nastavku možete pročitati nekoliko savjeta koji će vam pomoći da ne pretjerate tokom praznika.

Zašto je prejedanje tokom praznika loše?

Ako su namirnice koje konzumirate dobro izbalansirane, vaše tijelo neće imati potrebu za dodatnom hranom, ma koliko ona bila primamljiva.

Nutricionisti navode da je sve što traje od dva do tri dana podnošljivo za organizam, ali da problem nastaje kada ta faza traje od 10 do 15 dana. Tijelu je, nakon toga, potrebno u prosjeku od tri do četiri nedjelje da se vrati u početno stanje i da se metabolizam ponovo ubrza.

Nova godina, Badnje veče i Božić su dani tokom kojih sebi možemo dati malo oduška, ali savjetuje se da to ne potraje i nakon toga.

Kombinacije hrane koja se pravi tokom prazničnog perioda su obilne, teške i masne, a često je to meza, zatim prasetina sa prilozima, salatama, pitama, a kad tome dodate hljeb, to sve može dovesti do prejedanja za kratko vrijeme.

Zbog toga se savjetuje da se, čak i sa takvom hranom, napravi dobar balans i da ne pravite kombinacije koje izazivaju osjećaj naduvenosti i tromosti.

Kako da odolite primamljivoj hrani?

Prejedanje predstavlja stres za tijelo, a da bi vam praznik ostao u lijepom sjećanju, predlažemo da pratite sljedeće savjete:

Rasporedite obroke - Redovni i ravnomjerno raspoređeni obroci su savršen recept da održite svoj metabolizam u dobroj formi. Trudite se da i tokom praznika zadržite tu rutinu, te tako sebi obezbijedite manje iskušenja, kako ne biste pretjerali za prazničnom trpezom.

Birajte šta jedete - Savjet je da izbjegavate hranu sa zasićenim mastima, pa tako, na primjer, možete jednu četvrtinu tanjira ispuniti svojom omiljenom hranom, a ostatak zdravom hranom, kao što su nemasni proteini, integralne žitarice, voće i povrće.

Dajte sve od sebe da to ispoštujete, te pojedite zdrav doručak kada se probudite, jer ćete tako spriječiti pojavu prevelikog apetita kada konačno sjednete za trpezu.

Prošetajte - Idite u šetnju sa porodicom i prijateljima između i poslije obroka, jer je to odličan način da se malo pokrenete tokom dana, a pritom provodite kvalitetno vreme sa svojom porodicom.

Jedite polako - Mozgu je potrebno otprilike 20 minuta da dobije poruku da vam je stomak pun, pa se zato savjetuje da jedete polako, te da dobro žvaćete hranu kako biste je bolje svarili i na vrijeme osjetili da ste siti.

Pijte vodu - Tokom cijelog dana treba piti dosta vode kako bi se u tijelu stvorio privremeni osjećaj sitosti. Osim toga, planirajte da pojedete mali dio svoje omiljene poslastice, jer će vam to dati osjećaj da sebi ništa ne uskraćujete i držite se toga.

Fokusirajte se na bitne stvari - Umjesto da hrana bude središte vašeg dana, svoju pažnju usmjerite ka odnosu sa prijateljima i porodicom. Odvojite vrijeme za njih između zalogaja, jer ćete manje jesti, a više uživati.

