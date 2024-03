Kako spustiti temperaturu kod bebe i kad se javiti ljekaru?

Većina roditelja će se zabrinuti kad se njihovoj bebi prvi put povisi temperatura, te će požuriti da reaguje, no da li ste znali koja temperatura se smatra normalnom? Bez obzira na to koliko pazite na zdravlje djetete, normalno je da se u nekom trenutku povisi temperatura, pa upravo zbog toga saznajte u nastavku više o tome kako spustiti temperaturu, te kada je potrebno da se obratite ljekaru.

Kako ustanoviti i kada spuštati temperaturu?

Bitno je znati da je normalan opseg tjelesne temperature kod beba između 36°C i 37°C stepeni. Temperatura može varirati u odnosu na to u koje doba dana ste je izmjerili, kakav ste toplomjer koristili i na kom mestu na tijelu bebe ste je izmjerili (pazuh, čelo…).

Kod djece do godinu dan preporučuje se da se temperatura mjeri rektalno stavljanjem užeg dijela toplomjera oko dva cm u otvor debelog crijeva, i to obično dvije-tri minute. Kod starije djece uži kraj toplomjera stavlja se u središte pazuha, a mjerenje traje oko jedne minute, ako je u pitanju digitalni toplomjer, dok kod toplomjera sa živom traje i do 10 minuta.

Za početak, ono što trebate uraditi je da pokušate samostalno utvrdite šta je razlog povišene temperature. U skladu s tim, ukoliko procijenite da je beba previše utopljena, raskomotite je, sačekajte neko vreme i ponovo izmjerite temperaturu.

Evo šta još možete uraditi:

- dajte bebi dovoljnu količinu tečnosti i pratite znake dehidratacije,

- dajte bebi hranu ukoliko ima apetit,

- redovno provjeravajte bebu i tokom noći,

- ne izvodite bebu napolje dok se temperatura ne spusti, odnosno dok beba ne ozdravi,

- rashladite bebu tuširanjem mlakom vodom

- provjetravajte prostoriju u kojoj beba boravi

- ukoliko je beba starija od tri meseca, možete joj dati paracetamol ili brufen, ili čepiće na bazi paracetamola koji se daju rektalno.

Ljekari savjetuju da nikako ne dajete aspirin djeci mlađoj od 12 godina.

Kada bebu treba odvesti doktoru?

Povišena temperatura kod novorođenčadi i dojenčadi mlađe od tri mjeseca nalaže poseban oprez. U takvim situacijama je potrebno skinuti dijete, dati mu lijek za snižavanje temperature (paracetamol čepići ili sirup), te mu ponuditi tečnost. Dvadesetak minuta nakon primjene lijeka možete dijete okupati u vodi ugrijanoj na 37 °C. Nakon toga potražite pomoć pedijatra, jer visoka temperatura kod mlade dojenčadi može biti znak težih infekcija. Ne preporučuje se odlaganje posjete ljekaru, jer su drugi znakovi teških i po život opasnih infekcija u toj životnoj dobi često prikriveni, a bolest se može naglo pogoršati kroz nekoliko sati.

Kod starije djece, ukoliko je temperatura oko 40 °C, preporučuje se da istog dana potražite pomož ljekara, jer takođe može biti znakom težih bakterijskih infekcija.

Ukoliko primijetite sljedeće simptome, obavezno bebu odvedite kod ljekara, odnosno pedijatra:

-Ako je beba mlađa od tri mjeseca, a ima povišenu temperaturu iznad 38 stepeni

-Ako beba ima između tri i šest mjeseci te povišenu temperaturu iznad 39 stepeni

-Ako beba ima druge simptome, kao što je osip

-Ako temperatura traje duže od pet dana

-Ako beba odbija hranu i tečnost

-Ako temperatura ne pada i nakon paracetamola

-Ako primijetite znake dehidratacije – suve pelene, upale oči, nedostatak suza…

