Kako vas vaše lice upozorava da vam nedostaju ključni vitamini?

Nedostatak vitamina u organizmu je mnogo češća pojava nego što mnogi od nas mogu da zamisle

Milioni ljudi širom svijeta umre zbog problema sa nedostatkom nekih vitamina u organizmu, a samo nedostatak vitamina A i D ubio je milione ljudi u posljednjih par godina.

Kada tijelu nedostaju neki vitamini i hranljivi sastojci, svaki centimetar tijela trpi. Imuni sistem slabi i dešavaju se problemi sa obavljanjem mnogih dnevnih aktivnosti. Ukoliko želite da provjerite da li vam vaše tijelo šalje poruku da vam fale neki vitamini, odvojite par minuta i pogledajte se u ogledalo jer će vam vaše lice reći mnogo toga.

Ovo su znaci na koje trebate da obratite pažnju kada posmatrate vaše lice, a koje vam ukazuje na nedostatak vitamina u vašem tijelu.

Otečene oči

Ukoliko su vam oči otečene kada se probudite to može da bude znak da niste dovoljno spavali, ali nemojte samo da pretpostavljate. Ukoliko je to stalna pojava to može da bude znak disbalansa joda u vašem organizmu. Kako biste ovo spriječili uzimajte krompir, jogurt i brusnicu.

Blijeda koža

Ukoliko vam je koža veoma blijeda možda vam fale neki vitamini. Ako postane blijeda, možda vam fali vitamin B12 koji dovodi do umora i kože zbog toga trpi. Žitarice i jogurt su najbolja opcija da poboljšate zdravlje u ovom smislu.

Ekstremno suva kosa

Ovo upozorava na nedostatak vitamina B7 i biotina. Cijela zrna žitarice, bademi, orasi i sočivo su najbolja opcija da se riješite ovakvih problema.

Blijede usne

Ovo je znak da vam nedostaje gvožđe. Ukoliko osjećate umor i slabost u tijelu onda je to zbog nedostatka gvožđa u vašem organizmu. Zeleniš, pogotovo spanać su najbolja opcija za rješenje ovog problema, piše speakingtree.com.

Krvarenje desni

Sve ovo ukazuje na nedostatak vitamina C, što dovodi do slabljenja snage tijela i vodi do problema sa zubima i desnima. Pomorandže, grejp, kelj i slično povrće može da pomogne u rješavanju problema sa nedostatkom vitamina C u vašem organizmu. Takođe, sok od limuna čini čuda u ovakvim situacijama.

(Telegraf.rs)