Kako zvuči kašalj koji se povezuje s virusom korona

Ljudi širom svijeta su zabrinuti zbog širenja novog soja virusa korona, koje vlasti pokušavaju brojnim mjerama suzbiti ili usporiti. Trenutno je u svijetu zaraženo više od 244.500 osoba, umrlo je više od 10.000, a oporavilo se više od 86.000 osoba.

Virus korona, koji izaziva infekciju COVID-19, ima dva ključna simptoma – kašalj i temperaturu, ali je izbio u vrijeme sezonskog gripa, pa je teško napraviti razliku.

Ali, britanski "Radio 2" podijelio je snimak kako zapravo zvuči suvi kašalj, koji je povezuje s virusom korona, piše "Mirror".

Nakon što je imao poziv od slušaoca koji je jako kašljao, voditelj Džeremi Vajn je rekao da BBC-jeva reporterka i doktorica Laura Foster ima snimljen vrlo koristan opis dva osnovna simptoma virusa korona, prenose mediji.

Laura je onda objasnila da su dva osnovna simptoma konstantan suvi kašalj i/ili groznica.

"Ako puno kišete, curi vam nos ili imate glavobolju, možda ste bolesni, ali vjerovatno nemate virus korona", rekla je ona, prenosi "Radiosarajevo.ba".

Postavlja se pitanje koliko treba biti visoka groznica za virus korona i šta je konstantan suvi kašalj.

"To je kada kašljete i ne iskašljavate sluz. U osnovi nema gnojne supstance u vašem tkivu. I to nije kašljucanje s vremena na vrijeme. To je stalni kašalj bez razloga poput pročišćavanja grla ili od pušenja", kazala je.