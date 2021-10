Kardiolozi izbjegavaju ovih šest navika jer loše utiču na zdravlje srca

Ponekad su čak i navike koje se čine beznačajnima put ka ozbiljnim zdravstvenim problemima.

Na primjer, manjak sna može voditi do dijabetesa, prejedanje radi emocionalnog stresa može voditi do pretilosti.

Kada se radi o zdravlju srca, lista opasnih navika samo raste. Kardiolog Huan Rivera, i njegova saradnica dr. Sabrina Hernandez upozoravaju da je potrebno naučiti kako se pobrinuti za to da nam srce ostane što duže zdravo.

1. Niste dobro proučili keto dijetu

Keto može pomoći ako vam je cilj gubitak kilograma, ali je važno dobro proučiti kako se ta dijeta provodi pravilno i razgovarati sa stručnjakom kako biste odlučili je to prava dijeta za vas. "Kada se keto dijeta provodi nepravilno, osoba može unositi previše zasićenih masnoća, što u konačnici može voditi do povišenja razine lošeg holesterola, a upravo je on jedan od odlučujućih faktora kod razvoja kardiovaskularnih bolesti", pojasnila je dr. Huan. Ako odlučite isprobati keto dijetu, dr. Huan savjetuje da se koncentrišete na dobre masnoće kad god možete – ribe, avokada, orašaste plodove.

2. Jedete previše sladoleda

Ovo se ustvari odnosi na bilo koji slatkiš koji je pun šećera i masnoća jer upravo ti sastojci doprinose razvoju kardiovaskularnih bolesti. Ne morate se poputno odreći deserata, ali ih treba jesti samo povremeno a ne svakodnevno, dodaje dr. Huan.

3. Ne jedete dovoljno vlakana

Vlakna su važan dio dijete, ali posebno ako želite paziti na zdravlje srca. "Vlakna su prirodni detoksikacijski agent na koje se oslanjaju i crijeva i srce. Pokazalo se kako utiče na snižavanje holesterola, i služe kao probiotik za crijeva koji pomaže održati zdravlje srca i cijelog tijela. Lista namirnica s vlaknima je duga, ali zobena kaša, mahune, jabuke, citrusi i mrkva su dobar odabir.

4. Jedete nesvjesno

Hernandez ističe kako je nesvjesno jedenje, što znači da dozvolite da vas se ometa kada jedete, može biti jako loše za zdravlje srca.

"Kada ste skoncentrirani na svaki zalogaj, osjećat ćete se kao da imate više kontrole. No emocije, stres ili jako težak raspored mogu provođenje ovog savjeta samo otežati i lako je previdjeti koliko jedete. Iako vam svjesno jedenje neće pomoći sto odsto pri rješavanju svih problema, ali može vam pomoći da se ne prejedate i da ne konzumirate hranu koja je loša za vaše zdravlje.

5. Ne konzumirate namirnice koje su zdrave za srce

Ovo su namirnice koje su dobre za zdravlje srca, a Hernandez predlaže da ih se što više ukomponuje u prehranu. Danas su svi zauzeti, pa bi bilo pametno uzeti sa vremena tokom vikenda ili u ponedjeljak kako biste napravili popis zdravih namirnica i nabavili ih za cijelu sedmicu kako bi vam uvijek bili pri ruci.

Iako je puno namirnica koje su dobre za zdravlje srca, Hernandez ističe kao najbolji odabir losos, žitarice, avokado, voće, orašaste plodove.

6. Unosite previše kalorija

Previše kalorija u obrocima može uveliko uticati na zdravlje srca, čak i ako su te kalorije iz dobrih namirnica. "Pretjeran unos kalorija znači i da se one negdje pohranjuju, a to uzrokuje velike probleme u organizmu poput povišenog holesterola i triglicerida", ističe doktor te dodaje kako se ne radi samo o masnoj i slatkoj hrani, već i brokula, losos i kvinoja mogu biti štetni ako se pretjera.

(Ordinacija.hr)