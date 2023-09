Kardiolozi otkrivaju: Ovo je najgora hrana za naše arterije

Sve što jedemo utiče na naše zdravlje, iako su neke namirnice razornije od drugih, objašnjavaju kardiolozi. Hrana koja začepljuje arterije uzrokuje da naša tijela proizvode holesterol, koji se kombinuje sa drugim supstancama i formira tromb. S vremenom to dovodi do sužavanja arterija i samim tim do ozbiljnih problema kao što su hipertenzija, srčana oboljenja, moždani udar i druga po život opasna stanja.

Upravo zbog toga je toliko važno da se fokusiramo na zdravu i pravilnu ishranu umjesto na konzumaciju određenih namirnica za koje je dokazano da štete zdravlju naših arterija, a samim tim i zdravlju našeg srca i cijelog sistema krvotoka. Ove namirnice su sljedeće:

puter ili margarin,

punomasno mlijeko i kajmak,

sladoled,

masni sir,

pržena hrana,

crveno meso,

proizvodi od prerađevina (kobasica, salama, viršle),

pecivo.

Kardiolozi objašnjavaju da ove namirnice sadrže velike količine masti i soli, a to dovodi do začepljenja arterija i drugih srodnih zdravstvenih problema. Iako ih ne moramo u potpunosti izbegavati, oni tvrde da ipak treba da minimiziramo njihovu potrošnju.

