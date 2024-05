Kardiolozi tvrde da ove vrste voća jačaju zdravlje srca

Redovna konzumacija voća i povrća naučno je povezana sa smanjenjem rizika od kardiovaskularnih bolesti. Ali, kojem voću dati prednost? Ako pitate kardiologe, odgovor glasi: bobičastom voću, jabukama i bananama.

"Bobičasto voće ima posebno visok sadržaj antioksidansa i vlakana. Osim što su vlakna zdrava za crijeva, ona su ključna i za zdravlje srca jer pomažu u održavanju holesterola na zdravom nivou i sprečavaju porast krvnog pritiska", kaže kardiolog Joy Gelbman za Prevention.

Kardiolog Deepak Vivek najviše voli jabuke. One sadrže polifenole i flavonoide koji imaju važna antioksidativna svojstva. Osim toga, jabuke su takođe dobar izvor vlakana, vitamina C i kalijuma.

Kardiolog Sushant Khaire za zdravlje srca konzumira banane.

"Banane su dobar izvor dijetalnih vlakana, vitamina C, vitamina B6, kalijuma, magnezija i antioksidansa. Ove hranjive supstance ne samo da podržavaju srce, već pomažu tijelu i na druge načine. Dijetalna vlakna pomažu probavi, vitamin C jača imuni sustav, a vitamin B6 važan je za razvoj mozga i nerava", naglasio je on, prenosi Index.hr.

