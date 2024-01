Kilogrami se množe iako ste na dijeti?

Isprobali ste različite vrste dijeta, ali bez obzira na sve, još ne možete da skinete tu tvrdoglavu masnoću? Ovo je mogu biti razlozi zašto vaš pokušaj mršavljenja ne daje rezultate

Kada je u pitanju mršavljenje, svi pravimo greške koje mogu da rezultiraju debljanjem. Nutricionistkinja Vidhi Chawla otkriva razloge zašto vaša dijeta ne funkcioniše i šta možete da uradite da konačno skinete višak kilograma.

Možda prečesto jedete

Jedete li prečesto ili jedete teške obroke? Najčešće, to je glavni uzrok debljanja i može da omete planove mršavljenja. Umjesto toga, trebali biste da jedete hranu bogatu vlaknima, proteinima i zdravim masnoćama. Ishrana bogata vlaknima i proteinima učiniće da se dugo osjećate sito i ne unosite te dodatne kalorije.

Jedenje bez razmišljanja

Bezumno jedenje odnosi se na uživanje u omiljenoj hrani dok vozite, radite ili gledate televiziju ili koristite mobilni telefon. To može nepovoljno da utiče na vaš pokušaj mršavljenja. Kad god osjetite glad, pokušajte da malo pričekate, pijte vodu i jedite samo zdravu hranu. Ponekad napadi gladi mogu biti posljedica dehidracije pa se pobrinite da pijete dovoljno vode.

Previše kalorija

Učestali i češći obroci mogu dovesti do većeg unosa kalorija. Tokom jednog dana pobrinite se da vaš ručak bude pun proteina i hranjivih materija jer tada počinjete da osjećate glad što znači da nemate odgovarajuće hranjive materije.

Obavezno uključite jedan ili dva zdrava međuobroka između obroka kako biste izbjegli ekstremnu glad i prejedanje. Idealno bi bilo da između obroka postoji razmak od 4 sata.

Umor i stres

Umor i stres često dovode do emocionalnog jedenja jer vam hrana pruža utjehu i sreću. Ali, u takvim situacijama često posežete za nezdravom hranom što može da dovede do unosa nepotrebnih kalorija i prejedanja. Zato se pobrinite da vaš stres bude pod kontrolom. Možete isprobati jogu i meditaciju kako biste kontrolisali nivo stresa i ostali mirni i opušteni.

Izbor hrane

Mnogi ljudi misle da je ključno jesti puno zdrave hrane, ali to je pogrešno. Važan je pravilna razmjera hrane. Na primjer, konzumiranje zdravih masnoća dobro je za vaše zdravlje. Ali konzumiranje previše masti može dovesti do debljanja jer sve masti sadrže 9 kalorija po gramu. To je dvostruko više od količine ugljenih hidrata i proteina. Zato budite svjesni izbora hrane koju koristite.

Postoje i mnogi drugi razlozi zbog kojih se debljamo osim ishrane. Pokušajte da pripazite na svoje dnevne aktivnosti, dovoljno se odmarajte i smanjite nivo stresa, piše Ordinacija.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.