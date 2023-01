Kina odobrila dva domaća lijeka za oboljele od kovida

PEKING - Kina je odobrila dva domaća oralna lijeka za pacijente sa kovidom-19 sa blagim simptomima, saopštila je danas Nacionalna agencija za medicinske proizvode.

Lijekove, koji se koriste za liječenje odraslih pacijenata sa blagom do umjerenom infekcijom kovida-19, razvila je Farmaceutska grupa Simsere <2096. HK> i jedinica Šangaj Junši Biosajansis Co Ltd, navela je Administracija na svom sajtu, prenio je Rojters.

Kina je početkom decembra odustala od svoje stroge politike nulte tolerancije na kovid-19 nakon protesta, dozvoljavajući ljudima da putuju poslije čega je virus krenuo da se širi zemljom pa je pojačana i potražnja za tretmanima za korona virus.