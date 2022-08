Koje bolesti mogu da vas snađu ako spavate manje od šest sati

Spavanje je neophodno za život. Neki stručnjaci tvrde da možete i umrijeti ako ne spavate 10 dana. Nažalost, mnogi uspješni ljudi se hvale time da malo spavaju.

Brojne naučne studije posljednjih godina pokazale su da nedovoljno sna može da dovede do niza bolesti opasnih po život. Ipak, dvije trećine odraslih u svim razvijenim zemljama ne uspijeva da odspava preporučenih osam sati.

Spavanje manje od šest ili sedam sati noću ruši vaš imunološki sistem i znatno povećava rizik od razvoja raznih vrsta karcinoma.

Studija sprovedena na 60.000 sredovječnih i starijih Britanaca pokazala je da oni koji redovno moraju da odspavaju tokom dana imaju 12 odsto veću vjerovatnoću da će razviti visok krvni pritisak nego njihovi vršnjaci. Istraživači su zaključili da drijemanje nije problem sam po sebi, ali sugeriše loš kvalitet sna noću.

Čak i blago smanjenje količine sna na samo nedjelju dana može da poremeti šećer u krvi toliko da dođe do preddijabetesa. Isto tako, nedostatak sna povećava rizik od začepljenja koronarnih arterija, a to vodi do kardiovaskularnih bolesti, moždanog udara ili zastoja srca.

Sigurno ste primetili da žudite za nezdravom hranom kada ste umorni? Premalo sna povećava koncentraciju hormona gladi, dok potiskuje hormon sitosti.

Poremećaj sna takođe doprinosi ozbiljnim stanjima, uključujući depresiju i anksioznost.

Premalo sna dovodi do ovih problema:

Rak

Srčani problemi

Demencija

Gojaznost

Oslabljen imunitet

Nizak libido

Dijabetes.

(b92)