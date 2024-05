Koje namirnice imaju najviše vitamina C?

Izvori vitamina C možemo da nađemo u brojnim namirnicama. Nije samo limun bogat njime, već i ostalo citrusno voće, poput narandži i grejpfruta.

Takođe, paprika važi za najveći izvor vitamina C, pružajući čak 95 mg ovog vitamina. Tu su i brokoli, špinat i paradajz. Voće poput jagoda, kivija i ananasa takođe sadrži visoke nivoe vitamina C. Ljubitaljima krompira laknuće. Pečeni krompir u ljusci, srednje veličine ima oko 20 miligrama vitamina C.

Dnevna potreba za vitaminom C varira u zavisnosti od faktora poput uzrasta, pola i zdravstvenog stanja. Opšte preporuke ukazuju na dnevni unos od 65 do 90 miligrama za odrasle osobe.

"Više od 1 g vitamina C ne treba da uđe u organizam. Ako uzmjemo više biće povećan pritisak, biće bolova u trbuhu i dugoročno gledano - biće kamena u bubregu", ranije je objasnio gastorenterolog dr Vojislav Perišić.

(NovostiMagazin)

