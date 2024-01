Koje promjene otkriva ultrazvuk stomaka, a koje ne

Ultrazvuk abdomena može mnogo toga da pokaže, ali ne vide se svi organi u stomaku i ne mogu se uvijek uočiti sve promjene.

„Postoje situacije kada imamo izoehogene promjene na jetri, a to u prevodu znači da promjene nisu vidljive, da izgledaju kao tkivo jetre, ali to su rjeđi slučajevi. Mi možemo da vidimo, znači, ultrazvučnim pregledom jetre i promjene kao što su ciste, hemangiomi, neke kalcifikacije na jetri, možemo da vidimo i promjene na žučnoj kesi, kao što su polipi, kamenčići ili mulj u žučnoj kesi. To se sve vidi ultrazvučnim pregledom”, kazao je u emisiji „RTS Ordinacija” radiolog dr Vladimir Sinicki.

On dodaje da je pankreas nekad teže vidjeti, ukoliko pacijent nije dobro pripremljen i ako ima dosta gasova.

Takođe dr Sinicki objašnjava i da se ultrazvukom abdomena ne mogu vidjeti neki šuplji organi kao što su želudac, tanko i debelo crijevo.

Ovim pregledom se dobro vidi i abdominalna aorta. Posebno kod starijih pacijenata, koji imaju hipertenziju, jako je bitno da li imaju neku aneurizmu abdominalne aorte, odnosno proširenje velikog krvnog suda u stomaku. Ukoliko imaju aneurizmu, to može dovesti do rupture krvnog suda, odnosno pucanja, što je vrlo opasno i može dovesti do fatalnih posljedica.

Može se desiti da abdominalna aorta bude u redu godinama i da se odjednom pojavi aneurizma.

Radiolog je objasnio da se to može desiti kod pacijenata koji imaju povišen krvni pritisak i da se njima savjetuje ultrazvučni pregled stomaka jednom godišnje.

Kod ultrazvučnog pregleda stomaka se prvo kreće od jetre, mjeri se veličina jetre i gleda se da li postoje neke promjene na njoj. Zatim se pregleda žučna kesa i provjerava se da li postoje polipi, mulj ili neke druge promjene. Ukoliko postoji karcinom, to se može vidjeti ultrazvukom. Takođe, može se videti i slezina i da li na njoj postoje neki hemangiomi, ciste, da li je došlo do povećanja slezine.

„Ultrazvučni pregled prostate je samo jedan od pregleda koji rade urolozi. Mi kao radiolozi, možemo da vidimo da li postoje neke fokalne promene, da li postoji hiperplazija prostate, odnosno uvećanje prostate i nakon toga možemo da posavjetujemo pacijenta, ukoliko postoji potreba, da ode na detaljniji urološki pregled”, objasnio je dr Sinicki.

Doktor objašnjava da je dobro kada u izvještaju ljekara piše da nema fokalnih lezija, to znači da nema patoloških promjena na nekom organu. Ukoliko se desi da postoji fokalna lezija, onda se ispituje o kakvoj se promjeni radi, da li je ona benigna ili maligna.

Na pitanje da li se kod osobe koja ima proširenje abdominalne aorte javljaju jača pulsiranja na sredini stomaka, radiolog dr Vladimir Sinicki kazao je da je pulsiranje važan simptom i savjetovao da, ukoliko neko osjeti jače pulsiranje na stomaku, treba da ode na ultrazvučni pregled abdomena i prov,eri veličinu abdominalne aorte i njene zidove.

